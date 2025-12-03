'크로스파이어' 세계 최강팀 가리는 'CFS 2025 그랜드 파이널', 3일 중국 청두에서 개막

기사입력 2025-12-03


스마일게이트 엔터테인먼트는 '크로스파이어' 글로벌 e스포츠의 정점을 가리는 'CFS(크로스파이어 스타즈) 2025 그랜드 파이널'이 3일 중국 청두에서 개막한다고 밝혔다.

올해 대회는 오는 14일까지 총 12일간 진행되며, 세계 최정상 16개 팀이 정상의 자리를 두고 치열한 경쟁을 펼친다. 그룹 스테이지와 플레이오프 승자전은 청두 양자계 스튜디오에서, 플레이오프 패자조 준결승부터 결승전까지는 대마방 금융타운 연예센터에서 열린다. 총상금은 143만 달러(약 20억 원) 규모로, 중국 4팀, 브라질 3팀, 베트남 3팀, 필리핀 2팀, EUMENA 3팀, 북미 1팀이 출전한다.

올해는 CFS 역사상 처음으로 대회 구조가 전면 개편됐다. 프로리그를 운영 중인 메이저 권역(중국·브라질·베트남·EUMENA)의 1위 팀은 그룹 스테이지를 건너뛰고 플레이오프에 직행한다. 이에 따라 트위스티드 마인즈(Twisted Minds), 알 카드시아(Al Qadsiah), 가이민 글래디에이터(Gaimin Gladiators), 올게이머스(ALL GAMERS)가 플레이오프에 선착했다.

그룹 스테이지는 기존 4팀 체제에서 3팀 체제로 변경돼 매 경기의 무게감이 크게 높아졌다. 총 12개 팀은 4개 조로 나뉘어 조별 리그를 치르고, 각 조 1위 팀이 플레이오프 8강전에 합류한다.

개막 첫날에는 총 4경기가 진행된다. 첫 경기에서는 최근 국제무대에서 두각을 나타낸 필리핀의 팀 스탈리온(Team Stallions)이 새롭게 라인업을 재정비한 미국의 스왐프 게이밍(Swamp Gaming)과 격돌한다. 이어지는 두 번째 경기에서는 베트남의 팀 팔콘(Team Falcons)과 브라질의 팀 리퀴드(Team Liquid)가 맞붙는다. 올 한 해 기복이 있었던 두 팀은 '죽음의 조'에서 생존하기 위해 첫 경기부터 최상의 경기력을 보여야 하는 상황이다.

세 번째 경기에서는 베트남의 버투스 프로(Virtus.pro)와 필리핀의 EVOS ARc가 조별 경쟁의 흐름을 좌우할 첫 경기를 치른다. 두 팀 모두 CFS 플레이오프 경험은 없지만, 국제 무대에서 쌓아온 운영과 경험을 바탕으로 이번 대회에서 첫 성과를 노리고 있다.

마지막 경기에서는 지난해 챔피언 에볼루션 파워 게이밍(Evolution Power Gaming)이 유럽의 이너써클(Inner Circle)과 맞붙으며 2연패 도전에 나선다. 지난 이스포츠 월드컵(EWC)에서 에볼루션 파워 게이밍이 승리한 바 있어 흐름은 우세하지만, 이너써클이 준비한 새로운 전략이 어떤 변수를 만들어낼지 주목된다.

대회 기간 동안 청두 전역에서는 CFS를 기념해 '크로스파이어' 세계관을 체험할 수 있는 오프라인 프로모션도 함께 진행된다. 결승전이 열리는 대마방 금융타운 연예센터에서는 블랙 위도우를 현실로 구현한 전시와 실제 게임 맵을 모티브로 만든 체험형 콘텐츠가 마련돼, 이용자가 오프라인에서 미션 수행과 전투 상황을 체험할 수 있다. 청두의 대표 복합문화 공간인 동교기억에서는 게임과 브랜드, 마켓이 어우러진 체험존을 운영한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

