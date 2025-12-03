"블럭버스터급" 지창욱, 초호화 인맥 자랑…헤이즈부터 주지훈까지 "영화 …

지창욱은 3일 공개된 조째즈의 유튜브 채널 '조째즈'의 '지창욱이 조촐하게 몇 명 불렀답니다 (김종수, 주지훈, 김준한, 임성재, 헤이즈)'라는 제목의 영상에 등장했다.
이날 지창욱은 "조촐하게 몇 명 불렀다"더니, 이름만 들어도 숨 막히는 라인업으로 인맥을 인증했다.
이들은 예전 조째즈가 운영하던 바에 손님과 사장으로 처음 만났고 이후 조째즈의 '모르시나요'가 인기를 얻자 지창욱은 '너무 신기했다'고 표현했다. 조째즈는 "그 인연으로 이적 편 '불후의 명곡'도 같이 나가고, 이적 씨가 지창욱 팬미팅에 깜짝 게스트로 와주기도 했다"며 남다른 인맥을 자랑했다.
첫 번째로 문을 두드린 손님은 배우 김종수였다. 지창욱은 김종수를 소개하며 영화 '바람'을 "인생 영화"라고 꼽았고, 조째즈는 "화장품 가게 사장님의 대사를 거의 다 외울 정도"라며 팬심을 드러냈다.
두 번째로 등장한 배우 임성재는 시작부터 '허언증 캐릭터'로 몰렸다. 지창욱은 "이 친구가 '당뇨가 있어서 술 줄인다'고 해놓고 초콜릿을 입에 달고 산다. 다른 자리에서 술 마시는 것도 몇 번이나 목격했다"고 폭로했다. 또 다른 전설의 썰도 공개됐다. 촬영 중 십자인대 파열 수술을 받았다는 임성재의 말에 친구들이 믿지 않자, 그는 다리 수술 사진을 보내며 증명했는데 정작 "왼쪽 다리가 다쳤다면서 오른쪽 다리 사진을 보내버렸다"는 것.
임성재는 "더 심각해 보이는 사진을 찾다가 그만…"이라며 쩔쩔맸고, 김종수와 지창욱은 "거짓말을 치고 싶은데 디테일이 약해서 항상 들키는 스타일"이라고 웃었다.
세 번째 손님은 가수 헤이즈였다. 헤이즈는 "대구에서 태어나 창원, 마산, 부산까지 쭉 경상도에서만 살았다"며 "대학교도 부산에서 나와서 사투리가 심한 편인데, 요즘은 표준어를 많이 쓰다 보니 잘 안 들리는 것 같다"고 말했다.
네 번째 게스트로 등장한 배우 김준한은 "오늘 이 자리를 위해 정장까지 입고 왔다"며 수줍은 미소를 지었다. 지창욱과는 영화 '리볼버'를 함께 찍으며 빠르게 친해졌다는 김준한은 "창욱이가 나를 너무 좋아해서 여기까지 끌려왔다"며 너스레를 떨었다.
이날 진짜 '현타 엔딩'은 마지막 게스트 주지훈이 책임졌다. 마치 영화 속 러시아 마피아 같은 스타일로 등장한 주지훈은 들어오자마자 "이 녀석이 저한테 저녁 8시 30분에 전화해서 '형, 몇 시에 부를지 모르겠는데 대기하고 계세요'라고 했다. 그래서 그 옷 그대로 앉아 있었는데, 결국 새벽 1시 40분에 부르더라"고 하소연했다. 이어 "8시부터 술을 마시고 기다렸다"는 그는 "나 너 때문에 나온 건데, 이제 와서 끝낸다고?"라며 억울함을 토로했고, 현장은 웃음바다가 됐다.
지창욱은 "사실 오늘 자리는 콘텐츠도 콘텐츠지만, 친구들 보고 싶은 마음에 만든 자리"라며 "이왕 이렇게 한 번에 모이기 힘든 사람들이 모였으니, 촬영 끝나고는 편하게 놀자"고 인사를 전했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com