'25kg 감량' 풍자, '재산 95억설' 나왔다…폭로에도 묵묵부답 "조용히 먹어"

기사입력 2025-12-04 06:30


'25kg 감량' 풍자, '재산 95억설' 나왔다…폭로에도 묵묵부답 "조…

[스포츠조선 이우주 기자] 트랜스젠더 방송인 풍자의 어마어마한 재산이 언급됐다.

1일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서는 '친구의 플러팅을 목격한 초보 유튜버'라는 제목의 영상이 게재됐다.

풍자, 권순일과 만난 조현아는 "이미지 게임을 하자. '~할 것 같은 사람'으로 하자"고 제안했다. 조현아는 "그 사람이 걸리면 그냥 먹는 거다"라고 말했고 풍자는 "해명의 기회도 없냐"고 어이없어했다. 이에 조현아는 "그냥 그런 사람인 것"이라고 단호하게 말했다.


'25kg 감량' 풍자, '재산 95억설' 나왔다…폭로에도 묵묵부답 "조…
첫 번째 질문은 연애 중일 거 같은 사람. 이에 조현아와 풍자는 권순일을 뽑았고 풍자는 "해명 없다. 바로 마셔야 한다. 넌 그냥 연애하는 사람이다"라고 말했다.

이어 조현아는 "통장 잔액이 가장 많을 거 같은 사람"을 물었고 권순일과 조현아는 풍자를 뽑았다. 권순일은 "그냥 조용히 먹어라"라고 말했고 풍자는 "해명이 없는 거지?"라고 거듭 확인했다.

이에 권순일은 "너 95억 있는 거 알아. 먹어"라고 재산 95억설을 제기했고 풍자는 "이게 참 게임이 별로다. 해명의 기회도 없고 그냥 그런 사람으로 끝난다는 게"라고 말해 웃음을 안겼다.

술을 마신 후 풍자는 제작진에게 "이 영상 언제 올라가냐"고 물었다. 콘서트가 끝난 후 올라간다는 이야기에 조현아는 "콘서트 뒤풀이 때 왜 계산했냐. 780만 원을 계산하더라"라고 또 하나의 루머를 생성했다. 권순일까지 "네가 아무리 잘 벌어도"라고 몰아갔지만 풍자는 "나는 그래도 그렇지 콘서트 때 너희들이 키스할 줄은 몰랐다. 퍼포먼스가 그런 퍼포먼스가 있냐"고 맞서 웃음을 안겼다. 이에 조현아는 "그게 바로 뽀뽀먼스"라고 농담했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

선우용여 딸 최연제, 떼돈 벌었다..강남 빌딩 두 채 살 정도였는데 "父 재판비 내줘"

2.

아유미, 연예인 전남친 바람 폭로 "다른 여자 아이돌에 매일 연락" ('A급 장영란')

3.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

4.

김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

5.

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

연예 많이본뉴스
1.

선우용여 딸 최연제, 떼돈 벌었다..강남 빌딩 두 채 살 정도였는데 "父 재판비 내줘"

2.

아유미, 연예인 전남친 바람 폭로 "다른 여자 아이돌에 매일 연락" ('A급 장영란')

3.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

4.

김수용, 급성 심근경색 후 확 달라졌다 "저승 갔는데 명단에 없다고 돌아와" ('비보티비')

5.

김영옥, 어마어마한 땅부자…800평 가평 땅 공개 "집 짓는 게 로망"

스포츠 많이본뉴스
1.

"감독님 죄송합니다" 최형우의 전화, "우승 2번 시켜준 선수" 이범호 감독 애써 웃으며 보냈다

2.

52% 성공률에 실바잡은 4블로킹. 현대건설 2위로 끌어올린 국내 에이스. "할 수 있는 것만..."[수원 인터뷰]

3.

손흥민 없어 너무 불행해요→'충격 분석' 토트넘 EPL 행복 순위 꼴찌...동료끼리 충돌+감독 패싱+팬 무시+팬심 분열, 최악 4종 세트

4.

'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택 왜?

5.

김현수에 최형우까지... 레전드급 베테랑들의 충격 이적. 보상없는 C등급 아직 남았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.