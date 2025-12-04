'25kg 감량' 풍자, '재산 95억설' 나왔다…폭로에도 묵묵부답 "조…

1일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서는 '친구의 플러팅을 목격한 초보 유튜버'라는 제목의 영상이 게재됐다.
풍자, 권순일과 만난 조현아는 "이미지 게임을 하자. '~할 것 같은 사람'으로 하자"고 제안했다. 조현아는 "그 사람이 걸리면 그냥 먹는 거다"라고 말했고 풍자는 "해명의 기회도 없냐"고 어이없어했다. 이에 조현아는 "그냥 그런 사람인 것"이라고 단호하게 말했다.
첫 번째 질문은 연애 중일 거 같은 사람. 이에 조현아와 풍자는 권순일을 뽑았고 풍자는 "해명 없다. 바로 마셔야 한다. 넌 그냥 연애하는 사람이다"라고 말했다.
이어 조현아는 "통장 잔액이 가장 많을 거 같은 사람"을 물었고 권순일과 조현아는 풍자를 뽑았다. 권순일은 "그냥 조용히 먹어라"라고 말했고 풍자는 "해명이 없는 거지?"라고 거듭 확인했다.
이에 권순일은 "너 95억 있는 거 알아. 먹어"라고 재산 95억설을 제기했고 풍자는 "이게 참 게임이 별로다. 해명의 기회도 없고 그냥 그런 사람으로 끝난다는 게"라고 말해 웃음을 안겼다.
술을 마신 후 풍자는 제작진에게 "이 영상 언제 올라가냐"고 물었다. 콘서트가 끝난 후 올라간다는 이야기에 조현아는 "콘서트 뒤풀이 때 왜 계산했냐. 780만 원을 계산하더라"라고 또 하나의 루머를 생성했다. 권순일까지 "네가 아무리 잘 벌어도"라고 몰아갔지만 풍자는 "나는 그래도 그렇지 콘서트 때 너희들이 키스할 줄은 몰랐다. 퍼포먼스가 그런 퍼포먼스가 있냐"고 맞서 웃음을 안겼다. 이에 조현아는 "그게 바로 뽀뽀먼스"라고 농담했다.