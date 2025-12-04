민희진 "하이브가 날 마녀로 만들어, 하이브는 기자 관리하는 조직"
|
|
|라이브 방송화면 캡처
[스포츠조선 정빛 기자] 어도어 전 대표 민희진이 하이브와의 갈등과 소송에 대해 공개 반박했다.
민희진은 4일 유튜브 채널 '장르만 여의도' 라이브 방송에서 "하이브가 나를 마녀로 만들었다"고 밝혔다.
먼저 풋옵션 청구 소송 오해에 대해 "월급과 인센티브 외에는 받은 것이 없다. 하이브로부터 큰돈을 받았다는 말은 사실이 아니다"라고 말했다.
하이브의 '신뢰관계 훼손' 주장에 대해서는 "계약서 위반 여부가 핵심이다. 경영권 찬탈 프레임을 먼저 씌우고 불송치가 나오자 템퍼링을 다시 문제 삼았다. 시점이 맞지 않는다"고 반박했다.
감사 착수 발표에도 "어느 회사가 감사를 공표하나. 그 과정에서 제가 마녀가 됐다"며 목소리를 높였다.
이어 "하이브는 PR팀과 기자를 관리하는 조직이 있지만 저는 그런 조직도, 그런 경험도 없다"며 "일방적인 기사들이 쏟아져도 일일이 대응할 수 없는 구조였다"고 말했다.
이날 민희진은 반복적으로 "상황을 여기까지 만든 책임은 하이브에 있다"며 "하이브가 나를 괘씸해하는 것 같다. 내가 말하는 문제점을 흐리려면 내가 나쁜 사람이 되어야 하니까 공격이 반복되는 것"이라고 말했다.
또 현재 진행 중인 소송에 대해서도 "민사 재판은 잘잘못을 판단하는 자리가 아니다. 금전적 문제에 대한 것"이라고 재차 강조했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.