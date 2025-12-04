[SC현장] ‘경도를 기다리며’ 5년 만 안방 복귀하는 박서준, 20년 …

JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며' 제작발표회가 4일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 박서준, 원지안, 임현욱 감독이 포토타임을 갖고 있다. 구로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.04/
JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며' 제작발표회가 4일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 박서준, 원지안이 포토타임을 갖고 있다. 구로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.04/
[스포츠조선 조민정 기자] '이태원 클라쓰' 이후 5년 만에 JTBC로 돌아온 박서준이 연예부 기자 역할을 맡아 20년 간의 순애보적 사랑을 그린다.
4일 오후 서울 구로구 더 링크호텔 링크호엘서는 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'(극본 유영아/ 연출 임현욱/ 제작 SLL, 아이엔, 글뫼) 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 연출을 맡은 임현욱 감독과 박서준, 원지안 배우가 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.
JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며' 제작발표회가 4일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 박서준, 원지안이 포토타임을 갖고 있다. 구로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.04/
JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회, 짠하고 찐하게 연애하는 로맨스를 그린다.
먼저 7년 만에 로맨스로 돌아온 박서준은 연예부 차장 이경도 역을 맡았다. "제작발표회에 서면 항상 설렌다. 이번 작품은 출연을 결정하고 촬영을 시작해 마무리한 순간까지 유독 기억에 많이 남는다"고 운을 뗀 박서준은 이경도 캐릭터에 대해 "직업은 연예부 기자지만 캐릭터는 한결같다. 섬세하고 다정하고, 배려와 강단을 동시에 갖춘 인물"이라고 설명했다. 스무살부터 서른여덟까지 18년에 걸친 서사를 담아내야 하는 만큼 부담도 컸다. "원래는 40대 중반 설정이었고 스무살 장면은 아역이 따로 있던 작품이었다. 하지만 직접 표현해 보고 싶었다. 제가 살아온 20살의 감정과 경험을 경도에 녹이고 싶어 나이 조정을 제안했다"고 고백했다. 전작 '이태원 클라스' 이후 5년 만의 TV드라마 복귀에 대한 부담감도 솔직했다. "결과는 제 영역 밖이지만 표현은 제 몫이다. 역할을 더 섬세하게 보여주고 싶다는 부담은 늘 있다. 현실과 맞닿아 있는 이야기가 많고 공감 포인트도 분명하기 때문에, 시청자분들도 많이 사랑해주시리라 믿는다"고 자신감을 드러냈다.
연예부 기자 캐릭터 구축에 대한 고민도 깊었다. "데뷔 초 하루 여덟 시간씩 언론사 인터뷰를 강행하던 기억이 있었다. 그때 봤던 기자분들, 언론사 사무실 분위기가 많이 떠올랐다. 게다가 감독님이 실제 기자 출신이셔서 디테일을 많이 물어봤다"고 말했다. 이어 작품 속 '동운일보' 세트장에 대해 "처음 들어갔을 때 진짜 신문사인 줄 알았다. 완벽하게 구현해줘서 자연스럽게 녹아들 수 있었다"고 감탄했다.
원지안이 맡은 서지우는 예측 불가한 매력과 깊은 아픔을 동시에 지닌 인물이다. 지우의 20대 초반부터 30대까지 넓은 시기를 연기해야 하는 만큼 부담감도 상당했다고. 그는 "처음엔 다양한 나이대를 표현해야 하는 게 어렵게 느껴졌다. 하지만 대본을 따라가다 보니 어느 순간 경도와의 이야기를 어떻게 더 섬세하게 풀어낼 수 있을지 고민하게 되더라"고 말했다. 셀럽 캐릭터인 만큼 외적인 변화를 신경 쓴 부분도 솔직하게 털어놨다. "지우는 20대·후반·30대 지금까지 다양한 모습을 보여줘야 한다. 의상, 헤어, 메이크업을 시대 흐름처럼 바꿔가며 준비했다"고 전했다.
1988년생 박서준과의 '11살 나이 차'에 대한 질문에 1999년생 원지안은 "외적인 나이 차는 전혀 느끼지 못했다. 오히려 서준 선배 덕분에 30대 감정 표현을 자연스럽게 따라갈 수 있었다. 대화가 너무 잘 통해서 거리감이 거의 없었다"고 말했다. 박서준 역시 "마주하기 전까지는 부담이 있었지만 직접 이야기를 나눠보니 성숙하고 노련했다. 그래서 자연스럽게 부담을 내려놓을 수 있었다"고 밝혔다.
호흡에 대한 만족도도 높았다고. 박서준은 "로맨스는 한 사람만 잘해서 되는 게 아니다. 지안 씨와는 호흡이 빨리 맞았고 즐겁게 촬영했다"고 말했 원지안은 "긴 호흡의 작품이 처음이라 부담됐지만 첫날부터 선배가 모든 걸 편하게 만들어줬다"고 고마움을 전했다.
임 감독은 두 사람의 케미를 '확신의 캐스팅'이라 표현했다. "경도와 지우의 이야기는 웃기면서도 애잔하고 때론 슬프다. 이 미묘한 결을 영상으로 구현할 수 있을까 고민했는데 두 사람을 만난 뒤 확신이 들었다. 유명세가 아니라 작품에 임하는 태도와 의지가 캐릭터를 완성할 수 있다고 판단했다"고 강조했다.
한편 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 오는 6일 오후 10시 40분 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com