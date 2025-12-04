[단독]'통한의 PO 실패' 전남, 김현석 감독과 1년만에 '전격 결별'…다시 변화의 소용돌이 속으로

기사입력 2025-12-04 13:45


[스포츠조선 윤진만 기자]'가물치' 김현석 전남 드래곤즈 감독이 부임 1년만에 광양을 떠난다.

축구계 관계자는 4일 "전남과 김 감독이 최근 갈라서기로 합의했다. 플레이오프 진출에 실패한 성적도 성적이지만, 다음시즌 코치진 운영 등에 이견을 보인 것이 결별의 주된 원인으로 알고 있다"라고 밝혔다.

이 관계자에 따르면, 전남은 '하나은행 K리그2 2025' 정규리그를 끝마친 직후 김 감독과 마주 앉아 연장 계약을 논의했다. 2024시즌 충남 아산의 깜짝 준우승, 승강 플레이오프 진출을 이끈 김 감독은 올 시즌을 앞두고 전남과 1+1(옵션) 계약을 체결했다. 플레이오프권인 5위 내 진입시 자동으로 계약이 연장되는 옵션이었다.

전남은 최종순위 6위에 머물렀다. 시즌 중 2~3위를 달리며 승강 플레이오프권까지 넘봤다. 팀 득점 4위(63골)에 달할 정도로 화끈한 공격 축구를 앞세웠다. 하지만 마지막 6경기에서 3패(2승1무)를 당하는 뒷심 부족에 울었다. 39라운드 최종전에선 김 감독의 전 소속팀인 충남 아산에 1대2로 발목이 잡히며 성남에 충격적인 뒤집기를 허용했다. 충남 아산전은 김 감독의 고별 경기가 됐다.

구단 입장에선 계약 연장은 문자 그대로 '선택 사항'이었다. 시즌을 복기한 전남 수뇌부는 김 감독 체제에 대한 가능성을 확인한 것으로 전해졌다. 변화보단 연속성이 필요한 순간이라는 판단하에 김 감독에게 동행을 제안했다. 단, 조건이 있었다. 코치진에 큰 폭의 변화가 필요하다고 판단했다. 이에 김 감독은 고민끝에 팀을 떠나겠다는 의사를 전달했다.

이로써 2024년 12월20일 전남의 제16대 사령탑으로 취임한 김 감독은 임기 1년을 채우지 못하고 물러나게 됐다. 2018년 안타까운 2부 강등을 겪은 후 7년 연속 승격 도전이 무산된 전남은 새 감독과 함께 제로베이스에서 새 출발한다. 최대 4개팀이 승격하는 2026시즌 팀의 염원인 승격을 이뤄줄 후임 사령탑을 최대한 빠르게 선임한다는 계획이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

