SM C&C, ‘우리들의 발라드’ 11인 전원 영입…이예지 포함 대형 신…

SM C&C, ‘우리들의 발라드’ 11인 전원 영입…이예지 포함 대형 신예 라인업 완성

기사입력 2025-12-04 16:19


[스포츠조선 조민정 기자] SBS 오디션 프로그램 '우리들의 발라드'가 배출한 톱 신예 11인이 SM C&C와 전속계약을 체결하며 본격적인 활동에 시동을 건다.

SM C&C는 4일 "민수현, 송지우, 이예지, 이지훈, 이준석, 임지성, 제레미, 정지웅, 천범석, 최은빈, 홍승민 등 '우리들의 발라드' 세미파이널 진출자 11명과 전속계약을 체결했다"고 공식 발표했다. 한 시즌 배출 인재를 통째로 영입하는 이례적인 결정으로 업계의 시선이 쏠렸다.

소속사는 "이들은 무한한 잠재력과 재능을 갖춘 아티스트들"이라며 "음악 활동은 물론 예능·콘서트 등 다방면에서 각자 색깔을 펼칠 수 있도록 전폭적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.

'우리들의 발라드'는 추억의 발라드를 10~20대 지망생들의 목소리로 재해석하는 신개념 오디션 프로그램. 지난 2일 생방송으로 펼쳐진 파이널에서는 이예지가 최종 우승을 차지하며 시즌을 마무리했다. 시청자들의 응원 속에 성장한 톱11 전원이 한 기획사에 둥지를 틀며 앞으로의 행보에 기대가 커지고 있다.

이들은 내년 초 전국 투어로 팬들과의 만남도 이어간다. 1월 10일 성남아트센터 오페라하우스, 1월 24일 대구 엑스코 오디토리움, 2월 7~8일 경희대학교 평화의전당, 2월 28일 KBS 부산홀 무대에 오른다. SM C&C 소속 아티스트로서 첫 공식 행보가 될 전국 투어가 얼마나 뜨거운 반응을 얻을지 관심이 집중된다.
