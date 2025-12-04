남지현♥문상민, 애틋한 눈빛…'은애하는 도적님아', 운명적 만남 예고
|사진 제공=KBS
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남지현과 문상민의 운명적인 만남이 펼쳐진다.
2026년 1월 3일 오후 9시 20분에 첫 방송될 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'(극본 이선, 연출 함영걸)는 어쩌다 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는 위험하고 위대한 로맨스를 담은 드라마.
사극 불패 배우 남지현과 차세대 문짝 남친 문상민이 각각 달아나는 도적 홍은조 역과 그를 쫓는 대군 이열 역을 맡아 아름다운 로맨스 케미스트리를 예고하고 있다. 이런 가운데 공개된 티저 포스터에는 달빛 무르익은 밤, 서로를 바라보고 있는 홍은조(남지현)와 도월대군 이열(문상민)의 모습이 담겨 눈길을 끈다.
극 중 홍은조는 배곯는 백성들의 허기를 채워주기 위해 길동이라는 이름의 도적으로 활동하고 있다. 기척을 숨기고자 검은 옷을 입고 활을 든 채 지붕 위에 올라온 그녀는 예상치 못한 곳에서 도월대군 이열을 맞닥뜨리고 놀란 얼굴을 하고 있다.
반면 길동을 쫓고 있는 도월대군 이열은 그토록 찾아다니던 길동을 향해 묘한 표정을 지어 의문을 남긴다. 혹여라도 홍은조가 달아날까 봐 조심스럽게 뻗은 손이 보는 이들의 마음을 간지럽히고 있다. 과연 이열은 길동이라는 가면 뒤에 정체를 숨긴 의녀 홍은조를 붙잡을 수 있을지 관심이 집중된다.
그런가 하면 두 사람 사이 '너랑 가보려고 그 끝이 어디든'이라는 문구는 홍은조와 이열의 관계성을 더욱 궁금하게 만든다. 멀어지는 게 아닌 서로에게 다가가려는 듯 다음 발걸음을 내딛고 있는 두 사람이 어떤 계기로 만나 어떤 끝을 향해 가게 될지 호기심이 커지고 있다.
이렇듯 '은애하는 도적님아'는 티저 포스터로 달아나려는 도적 홍은조와 그 뒤를 쫓는 대군 이열의 설렘 가득한 추격전을 기대케 하고 있다. 빼곡한 담장도, 높은 지붕도 막을 수 없는 홍은조와 이열의 풋풋하면서도 애틋한 연정이 시청자들의 밤잠을 설치게 만들 예정이다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
