안은진, '뼈말라' 되더니 핏도 남달라...가녀린 어깨 드러낸 '우아한' 드레스 자태

기사입력 2025-12-04 16:55


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 안은진이 우아한 드레스 자태를 뽐냈다.

안은진은 4일 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 분홍색 오프 숄더 드레스를 입고 환한 미소를 짓고 있는 안은진의 모습이 담겨있다.

이는 현재 방송중인 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 촬영을 위해 착용한 것으로, 아름다운 미모가 감탄을 자아냈다.

최근 러닝 등을 통해 다이어트에 성공, 이후 늘씬한 몸매를 드러내며 완벽한 드레스 핏으로 화제를 모았던 바.

이번 드레스 자태도 다시 한번 화제를 불러일으킬 정도였다. 가녀린 어깨라인을 고스란히 드러낸 늘씬한 몸매로 드레스를 완벽히 소화, 여기에 안은진 만의 우아한 분위기가 더해지며 완벽한 드레스 자태가 완성됐다. 반묶음 헤어스타일은 안은진의 아름다움을 더욱 돋보이게 하는 완벽한 선택이었다.


최근 한강에서 러닝하는 모습으로 화제가 된 바 있는 안은진은 지난달 7일 유튜브 채널 '유인라디오'에 출연해 "운동을 자주 한다. 최근 러닝을 시작했는데, 스트레스 해소에 굉장히 도움이 되더라. 그래서 아주 천천히 뛰는 거를 취미 생활로 하고 있다"고 밝혔다. 이후 안은진은 자신의 SNS를 통해서도 꾸준히 러닝 중인 모습을 공유하기도 했다.

한편 안은진은 현재 출연 중인 '키스는 괜히 해서!'는 공지혁(장기용 분), 고다림(안은진 분), 김선우(김무준 분), 유하영(우다비 분)의 짜릿한 사각로맨스로 전 세계를 사로잡았다. 넷플릭스 글로벌 TOP1(비영어권 11/24~11/30)에 등극한 것. 설렘과 웃음을 넘나들며 도파민을 팍팍 튀게 만드는 것이 '키스는 괜히 해서!' 글로벌 인기 요인으로 꼽힌다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

