[공식] ENA '체인지 스트릿', 日 아티스트 2차 라인업 공개…미와·…

[스포츠조선 안소윤 기자] 새 글로벌 음악 예능 '체인지 스트릿'이 일본 아티스트 2차 라인업을 공개했다.
12월 20일 ENA채널을 통해 첫 방송되는 한일 국교정상화 60주년 초대형 프로젝트 '체인지 스트릿(Change Street)'은 한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 서로의 거리, 서로의 언어, 서로의 감성 속으로 들어가 음악으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로젝트다.
'체인지 스트릿'은 MC 신동엽, 유노윤호의 진행 아래 1차 카라 허영지, 아스트로 윤산하, 펜타곤 후이, HYNN(박혜원), 2차 이동휘, 이상이, 정지소, 마마무 휘인, 3차 이승기, 슈퍼주니어 려욱, 청하, 투모로우바이투게더 태현까지 초호화 한국 아티스트들이 출연을 확정했으며, 강남과 마츠다 부장(Matsuda Akihiro)이 합류를 결정했다.
이어지는 라인업 공개 속, 오늘(4일) 공개된 일본 2차 아티스트는 미와(miwa), 카노 미유(Kano Miyu)다. 두 아티스트의 합류로 프로그램이 담아낼 정서적 공감은 한층 넓어지고 깊어졌다.
싱어송라이터 미와는 수많은 히트곡을 탄생시킨 일본 음악씬의 대표적인 여성 아티스트다. 담백하고 진솔한 창법을 통해 일상의 순간을 노래하는 그는 '체인지 스트릿'이 그리고자 하는 삶과 음악의 자연스러운 만남을 깊은 울림으로 완성할 것으로 기대된다.
카노 미유는 최근 일본에서 각광받는 신예 보컬리스트이자 인플루언서 겸 틱톡커로, 세련된 보컬 톤과 안정적인 표현력이 돋보인다. 한국 방송 프로그램 출연 경험을 비롯해 서울과 부산에서 단독 공연도 진행하는 등 국내 팬들에게도 익숙하다. 새로운 감성으로 무대를 채울 수 있는 차세대 아티스트의 합류는 프로그램에 청량한 긴장감과 신선한 에너지를 불어넣을 전망이다.
앞서 공개된 일본 1차 라인업(다카하시 아이, 레이니, 토미오카 아이, DJ KOO, KENJI03)에 이어 일본 2차 라인업까지 더해지며 '체인지 스트릿'은 아티스트 개개인의 음악적 정서가 서로 만나 또 다른 감정의 서사를 만들어내는 특별한 여정을 예고하고 있다. 서로 다른 일상과 문화 속에서 시작된 한일 아티스트들의 이야기가 거리 위에서 하나의 감정으로 번지는 순간, 시청자들에게 진한 공감을 전할 것으로 보인다.
한편, 양국의 거리와 사람, 문화가 하나의 무대로 이어지는 글로벌 음악 예능프로그램 '체인지 스트릿'은 ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA가 공동 제작하며, 오는 12월 20일부터 매주 토요일 오후 9시 30분 ENA채널에서 방송된다.