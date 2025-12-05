박나래, '나혼산' 무편집 등장...이장우 결혼식서 울컥 "눈물날 것 같…

박나래, '나혼산' 무편집 등장...이장우 결혼식서 울컥 "눈물날 것 같아"
[스포츠조선 김수현기자] 전현무와 기안84, 박나래 구성환 등 '나혼산' 멤버들이 이장우의 결혼식에서 감동적인 순간을 함께 했다.
5일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 무지개 멤버들이 모두 참석한 이장우의 결혼식이 그려졌다.
이날 전현무는 얼굴에 커다란 팩을 하고 왔다. 포일을 연상되는 팩에 모두 한 마디씩 얹자 전현무는 "1초만에 조롱이 시작되네"라 했고, 박나래는 "멀리서 보니까 '전사의 후예' 같기도 하다. 사람들은 행위예술이라 생각하겠다"라 놀렸다.
전현무는 "난 맨날 숍 오기 전에 마스크 하고 온다"라며 철저한 관리를 자랑했다.
"떨린다"는 기안84에 전현무는 "결혼식 사회도 그렇게 어렵지 않다"라 다독였다. 전현무는 "나도 주례가 처음이다. 오늘 이장우 결혼식이다. 기안84는 사회로, 저는 주례로 핫데뷔를 한다"라 했다.
튀르키예에서 이장우는 주례를 전현무에게 부탁했다. 전현무는 "그 어떤날보타 꽃단장을 해야 했기 때문에 제가 다니는 숍으로 기안84를 불렀다"라 설명했다.
기안84는 "저는 구레나룻과 잔머리를 다듬고 예쁘게 뚱글뚱글하게 해주세요"라고 주문했고 전현무는 "저는 주례라고 근엄해보이지 않게, 늙어보이지 않게 영하게 부탁한다. MZ주례 선생님으로 해달라"고 요청했다.
사회자로는 많은 경력이 있지만 주례는 처음이라는 전현무는 긴장한 채였지만 대본까지 완벽하게 준비해왔다.
이장우의 결혼식은 온갖 하객들로 북적이고 있었다. 전현무는 "배우 인맥 반, 셰프 인맥 반이다"라 했다. 박나래는 당시를 떠올리며 "쟤 긴장한 거 봐"라며 웃었다.
전현무는 주례석에 앉아 식을 준비했고 "미치겠다. 정작 내가 떨린다"라며 계속해서 주례 멘트를 복습했다.
'나혼산' 멤버들을 위한 테이블도 따로 마련되어 있었다. 박나래가 1등으로 도착하고 경사스러운 날을 위해 모두가 찾아왔다.
기안84는 다소 긴장하고 버벅였지만 첫 멘트를 매력있게 시작했다. 성공적으로 소개를 마친 기안84는 박수유도까지 능란하게 해냈다.
어느새 가족같은 사이가 된 전현무와 이장우는 결혼식장에서 벅찬 순간을 함께 했다. 신랑 입장에 이어 신부 조혜원이 등장하자 구성환은 "내가 이상하다"라며 울컥했고 박나래는 "눈물날 것 같다"라며 감격했다.
