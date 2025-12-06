이장우♥조혜원 결혼 답례품, 직접 담근 파김치로..호두과자 부케 이어 센스 폭발(살찐삼촌)[종합]

기사입력 2025-12-06 21:39


이장우♥조혜원 결혼 답례품, 직접 담근 파김치로..호두과자 부케 이어 센…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이장우가 결혼식 현장을 공개했다.

6일 유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우'에는 "결혼식 새벽부터 다음날 아침까지, 24시간 찐감동 찐모습 풀공개! (thanks to. 사회자 기안84, 주례 전현무, 호두과자 부케)"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에는 이장우와 조혜원의 결혼식 현장이 고스란히 담겼다.

결혼 10시간 전, 이장우는 "신부가 어제부터 거의 못 먹었다. 정리할 게 너무 많다. 결혼이 평생 가장 큰 행사인 것 같다"며 아내 조혜원의 식사를 챙기기 위해 가락시장으로 장을 보러 향했다. 그는 "결혼식이라 긴장이 안 될 줄 알았는데, 긴장된다. 잠도 거의 못 잤다. 아침에 뭐할까 고민하다 장을 보기로 했다. 장보면 마음이 편해진다. 자기가 좋아하는 걸 해야 긴장이 풀린다"고 말했다.

장까지 본 그는 "양가 부모님들 김밥도 챙겨드리려고 한다. 왔다갔다 하면서 드리려고"라며 김밥까지 준비했다. 집으로 향하며 이장우는 "난 진지한 것보다 재밌는 게 좋다. 신랑 입장곡도 재밌는 걸로 골랐다"며 설렘을 드러냈다.

결혼식 당일, 하객으로는 정준하, 민우혁, 홍석천, 윤시윤, 존박, 황신혜, 하재숙 등 다양한 연예계 인사들이 참석했다. 특히 기안84가 사회자, 전현무가 주례를 맡아 눈길을 끌었다.

기안84는 신랑 입장 전 이장우를 "키 184cm, 몸무게 108kg. 늘 변화에 맞서 인생을 개척하는 팜유왕자"라고 소개했고, 많은 박수와 환호 속에서 이장우가 입장했다. 이어 웨딩드레스를 입은 조혜원이 입장했
이장우♥조혜원 결혼 답례품, 직접 담근 파김치로..호두과자 부케 이어 센…
으며, 밝은 미소와 함께 남편을 바라보며 울컥하는 모습을 보였다.

전현무는 주례를 맡아 "신랑 이장우 군과 신부 조혜원 양은 어떠한 경우라도 항상 사랑하고 존중하며, 어른을 공경하고 진실한 남편과 아내로서 도리를 다할 것을 맹세합니까?"라고 물었다. 이장우는 처음에는 작은 목소리로 "네"라고 답했지만, 전현무의 재촉에 우렁찬 목소리로 재차 "네"라고 답했다. 조혜원 역시 큰 소리로 "맹세합니다"라고 외쳤다.

전현무는 주례를 맡게 된 과정도 공개하며 "결혼 한 번 안 해보고 주례 자리에 섰다. 두 달 전 대형 서점에서 '스님의 주례사'를 구입해 완독했다. 민폐가 되지 않으려고 노력했다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 그는 이어 "두 사람은 드라마 '하나뿐인 내 편'으로 처음 만났다. 이제 인생에서 '하나뿐인 내 편'을 찾게 됐으니 진심으로 축하드린다. 각자의 멋진 인생을 응원하겠다"고 축사했다.


축가는 플라이투더스카이 환희, 민우혁, 한지상이 차례로 무대를 꾸몄다. 이장우와 조혜원은 하객들의 축복 속에서 결혼식을 마무리하며 평생을 약속했다.

결혼식 다음날, 이장우는 퉁퉁 부은 얼굴로 카메라를 켜며 "결혼식이 쉽지 않다"며 조혜원을 위해 소고기와 미역국을 끓여 체력 보충에 나섰다. 그는 "체력 좋다고 생각했는데, 너무 힘들었다. 신부 입장할 때 네가 우는 걸 보니 울컥했다"고 솔직한 소감을 전했다.

조혜원은 "자기 T(이성적)이잖아"라고 놀렸고, 이장우는 "T이지만 가족이 된다는 게 말로 설명이 안 된다. 현무 형이 눈을 바라보며 좋은 말씀을 해주실 때 울컥했다"고 답했다. 이어 조혜원은 "감사한 분이 너무 많다"고 했고, 이장우는 "파김치 담아 선물하자"며 답례품 예고로 마무리해 웃음을 자아냈다.

한편, 배우 이장우와 조혜원은 2019년 종영한 KBS2 '하나뿐인 내편'을 통해 인연을 맺었다. 2023년 6월부터 공개 열애를 시작한 두 사람은 지난 11월 23일 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 결혼식을 올렸다. 당시 조혜원은 '호두과자 부케'로 화제를 모았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'소년범 인정' 조진웅, 결국 은퇴한다 "모든 질책 겸허히 수용" [공식]

2.

김지민♥김준호, 신혼인데 벌써 각방..자연임신 앞두고 '수면 이혼' 고백(이호선의 사이다)

3.

이시영, 출산 한달 만 기쁜 소식 "1.9kg로 와준 둘째, 3kg 됐다"

4.

[전문] '과거 논란' 조진웅, 배우 은퇴 선언 “활동 종료, 한 인간으로 바로 서겠다”

5.

이이경, 공식석상서 '사생활 루머' 심경 "우박 맞은 기분, 용의자 무조건 잡는다"

연예 많이본뉴스
1.

'소년범 인정' 조진웅, 결국 은퇴한다 "모든 질책 겸허히 수용" [공식]

2.

김지민♥김준호, 신혼인데 벌써 각방..자연임신 앞두고 '수면 이혼' 고백(이호선의 사이다)

3.

이시영, 출산 한달 만 기쁜 소식 "1.9kg로 와준 둘째, 3kg 됐다"

4.

[전문] '과거 논란' 조진웅, 배우 은퇴 선언 “활동 종료, 한 인간으로 바로 서겠다”

5.

이이경, 공식석상서 '사생활 루머' 심경 "우박 맞은 기분, 용의자 무조건 잡는다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"승부조작 아니"라지만…'팀 비밀' 유출 의혹받는 포수, 재취업 가능할까? "난 야구를 사랑해" [SC이슈]

2.

김희진 부활? '12득점 4블록+성공률 63.6%' 뱅활약 → 현대건설 2위 사수…'셧아웃' 흥국생명 3연승 저지

3.

[KBL 리뷰]'신인 윤기찬의 인생샷' KCC,극적인 80-77 역전승으로 연패 탈출

4.

'최형우 충격 이적' KIA, 김도영보다 이 선수가 관건이다?…"안 아프다는 전제라면"

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.