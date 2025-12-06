이장우♥조혜원 결혼 답례품, 직접 담근 파김치로..호두과자 부케 이어 센…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이장우가 결혼식 현장을 공개했다.
장까지 본 그는 "양가 부모님들 김밥도 챙겨드리려고 한다. 왔다갔다 하면서 드리려고"라며 김밥까지 준비했다. 집으로 향하며 이장우는 "난 진지한 것보다 재밌는 게 좋다. 신랑 입장곡도 재밌는 걸로 골랐다"며 설렘을 드러냈다.
|
전현무는 주례를 맡아 "신랑 이장우 군과 신부 조혜원 양은 어떠한 경우라도 항상 사랑하고 존중하며, 어른을 공경하고 진실한 남편과 아내로서 도리를 다할 것을 맹세합니까?"라고 물었다. 이장우는 처음에는 작은 목소리로 "네"라고 답했지만, 전현무의 재촉에 우렁찬 목소리로 재차 "네"라고 답했다. 조혜원 역시 큰 소리로 "맹세합니다"라고 외쳤다.
전현무는 주례를 맡게 된 과정도 공개하며 "결혼 한 번 안 해보고 주례 자리에 섰다. 두 달 전 대형 서점에서 '스님의 주례사'를 구입해 완독했다. 민폐가 되지 않으려고 노력했다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 그는 이어 "두 사람은 드라마 '하나뿐인 내 편'으로 처음 만났다. 이제 인생에서 '하나뿐인 내 편'을 찾게 됐으니 진심으로 축하드린다. 각자의 멋진 인생을 응원하겠다"고 축사했다.
축가는 플라이투더스카이 환희, 민우혁, 한지상이 차례로 무대를 꾸몄다. 이장우와 조혜원은 하객들의 축복 속에서 결혼식을 마무리하며 평생을 약속했다.
결혼식 다음날, 이장우는 퉁퉁 부은 얼굴로 카메라를 켜며 "결혼식이 쉽지 않다"며 조혜원을 위해 소고기와 미역국을 끓여 체력 보충에 나섰다. 그는 "체력 좋다고 생각했는데, 너무 힘들었다. 신부 입장할 때 네가 우는 걸 보니 울컥했다"고 솔직한 소감을 전했다.
조혜원은 "자기 T(이성적)이잖아"라고 놀렸고, 이장우는 "T이지만 가족이 된다는 게 말로 설명이 안 된다. 현무 형이 눈을 바라보며 좋은 말씀을 해주실 때 울컥했다"고 답했다. 이어 조혜원은 "감사한 분이 너무 많다"고 했고, 이장우는 "파김치 담아 선물하자"며 답례품 예고로 마무리해 웃음을 자아냈다.
한편, 배우 이장우와 조혜원은 2019년 종영한 KBS2 '하나뿐인 내편'을 통해 인연을 맺었다. 2023년 6월부터 공개 열애를 시작한 두 사람은 지난 11월 23일 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 결혼식을 올렸다. 당시 조혜원은 '호두과자 부케'로 화제를 모았다.