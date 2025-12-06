[전문] '과거 논란' 조진웅, 배우 은퇴 선언 “활동 종료, 한 인간으…

[전문] '과거 논란' 조진웅, 배우 은퇴 선언 “활동 종료, 한 인간으로 바로 서겠다”

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 조진웅이 고등학생 시절의 범행을 일부 시인하며 모든 활동을 중단하겠다는 입장을 공식적으로 밝혔다.

그는 6일 직접 발표한 입장문을 통해 "저의 과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다"고 운을 뗐다.

이어 조진웅은 "저는 이 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단한다. 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다"며 사실상 은퇴를 선언했다. 그는 "이것이 제 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각한다. 앞으로 한 인간으로서 바로 설 수 있도록 최선을 다해 성찰하겠다"고 덧붙였다. 말미에는 "다시 한번 진심으로 사죄드린다. 사랑하고 존경하는 모든 분들께 감사했다. 죄송하다"고 거듭 고개를 숙였다.

앞서 조진웅에게는 고교 시절 차량 절도 및 성폭행 등 혐의로 소년원에 송치됐다는 의혹, 무명 시절 극단 동료 폭행으로 벌금형을 받은 전력, 음주운전 의혹 등이 제기됐다. 이에 전날 소속사 사람엔터테인먼트는 "배우에게 직접 확인한 결과 미성년 시절 잘못된 행동이 있었음을 확인했다"고 인정했다.

다만 소속사는 "성폭행 관련 행위와는 무관하다"고 선을 그으며 "30년도 더 지난 시점이라 모든 경위를 완벽히 파악하기는 어렵고, 당시 법적 절차는 이미 종결된 상태"라고 설명했다. 또한 "성인이 된 이후에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점을 배우 본인이 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있다"고 전했다.

조진웅의 활동 중단 선언으로 후반기 일정과 향후 출연 예정 작품에도 영향을 피할 수 없게 됐다. 한동안 조진웅을 둘러싼 논란과 진실 규명을 요구하는 목소리는 이어질 전망이다.



다음은 조진웅 입장문 전문.



안녕하세요. 배우 조진웅입니다.

먼저 저의 과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드립니다.

저는 이 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 합니다.

이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각합니다.

앞으로 한 인간으로서 스스로 바로 설 수 있도록 최선을 다해 성찰하겠습니다.

다시 한번 진심으로 사죄드립니다.

사랑하고 존경하는 모든 분께 감사했습니다.

죄송합니다.

조진웅 올림


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

