김지민♥김준호, 신혼인데 벌써 각방..자연임신 앞두고 '수면 이혼' 고백(이호선의 사이다)
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지민이 연인 김준호와의 신혼 같은 일상을 공개했다.
6일 방송된 SBS Plus '이호선의 사이다' 2회에서 김지민은 김준호와 현재 각방 생활을 하고 있다고 밝혀 이목을 끌었다.
이날 이호선 박사는 김지민에게 "결혼 해보셨냐"고 물었고, 김지민은 "결혼하고 있다. 결혼 중이다"라고 재치 있게 답했다. 이어 "그 남자 어떠냐"는 질문에 "제가 보통이 아니라 '저를 데리고 살 에너지가 될까' 싶었고, 나이도 걱정됐다. 그런데 결혼 너무 잘한 것 같다. 제 삶의 전성기를 사는 기분이다. 너무 행복하다"며 김준호에게 깊은 애정을 드러냈다.
이에 이호선은 "너무 좋다"면서도 "살다 보면 곧 싸울 거다"라고 현실적인 조언을 건네 웃음을 자아냈다. 이어 "부부는 원래 조금씩 다투고 말싸움도 한다"고 덧붙였다.
하지만 '주말 부부가 너무 편해졌다'는 사연을 함께 보던 중 김지민은 김준호와 각방을 쓰고 있다고 솔직히 고백해 출연진을 놀라게 했다. 그는 "각방을 쓰고 싶어서 쓰는 게 아니라, 오빠가 코를 너무 심하게 골아서 방을 하나 만들어줬다"며 "그래서 아침에 오빠를 만나면 너무 설렌다"고 말했다.
이를 들은 이호선은 "그런 걸 수면 이혼이라고 한다. 아침에 애틋하면 다행이지만, 애틋하지 않은 경우도 있다"고 농담 섞인 반응을 보이며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
한편, 김준호·김지민 부부는 지난 7월 결혼식을 올린 신혼이다.
