"승부조작 아니"라지만…'팀 비밀' 유출 의혹받는 포수, 재취업 가능할까? "난 야구를 사랑해" [SC이슈]

최종수정 2025-12-06 18:21

"승부조작 아니"라지만…'팀 비밀' 유출 의혹받는 포수, 재취업 가능할까…
데릭 벤더. 사진=AP연합뉴스

[스포츠조선 김영록 기자] 자기 팀 투수의 구종을 타 팀 타자에게 유출한 선수가 있다. 심지어 포지션이 포수다.

조사 결과 승부조작은 아니라는 결과가 나왔다. 하지만 재취업이 과연 가능할까.

지난해 9월까지 미네소타 트윈스 마이너리그에서 뛴 데릭 벤더(22)가 그 주인공이다.

미국 스포츠매체 디애슬레틱은 6일(한국시각) 벤더가 최근 승부조작 혐의를 벗고 리그에 복귀할 수 있는 자격을 얻었다고 전했다. 지난해 9월 소속팀에서 방출된지 약 15개월만이다.

코스탈 캐롤라이나 대학 출신인 벤더는 지난해 신인 드래프트 6라운드(전체 188순위)에 미네소타의 지명을 받았다. 포지션은 포수와 1루수.

사건이 터진 건 지난해 9월, 미네소타의 싱글A팀 포트 마이어스 마이티 머슬스에서였다.

구단 측은 "벤더가 레이크랜드 플라잉 타이거즈(디트로이트 타이거즈 싱글A팀)와의 경기 도중 상대 타자들에게 투수가 어떤 공을 던질지 알려줬다"는 혐의를 두고 있다. 다만 공식적으로 벤더의 방출 이유는 '품행 문제'이다.


"승부조작 아니"라지만…'팀 비밀' 유출 의혹받는 포수, 재취업 가능할까…
데릭 벤더. 사진=AP연합뉴스
이에 따르면 벤더는 팀동료들에게 '플레이오프에 가고 싶지 않다. 여기서 끝내고 싶다'는 뜻을 표했다. 급기야 상대 타자들에게 투수의 볼배합을 알려줬다는 것.


사무국은 벤더가 고의 패배를 했다는 혐의를 두고 조사에 돌입했다. 다만 메이저리그 선수노조(MLBPA)와 사무국은 합의를 통해 벤더에게 2025시즌 한시즌 출전정지 처분을 내렸다.

이에 따라 벤더는 현지시간 12월 5일부로 출전정지 시한이 끝난 것. 그동안 독립리그에서 뛰며 실전 감각을 가다듬어온 그는 다시 리그 복귀를 노크하고 있다.

일단 사무국 조사 결과는 벤더가 불법도박 등 '승부조작' 행위에 가담한 것은 아니라는 결론이다. 그랬다면 당연히 '영구추방' 징계가 내려졌을 것이다.

현재로선 고의 패배에 대한 '의심' 단계다. 하지만 벤더는 "투수의 구종을 알려주거나 고의 패배를 꾀한 적이 없다"고 일관되게 자신의 혐의를 부인해왔다. 단지 자신의 정신적 문제였을 뿐이라고 항변하고 있다.


"승부조작 아니"라지만…'팀 비밀' 유출 의혹받는 포수, 재취업 가능할까…
데릭 벤더. 사진=AP연합뉴스
벤더는 선수노조를 통해 "내 행동에 대해 미네소타 구단, 전 팀동료, 코치, 팬 여러분께 사과드린다. 간헐적으로 정신적인 문제를 겪고 있었지만, 1년간 최고의 선수이자 동료가 되기 위해 노력해왔다"면서 "앞으로도 야구선수로서 커리어를 이어가고 싶다"고 거듭 강조했다.

다만 '시즌이 빨리 끝나길 바란다' '실수라도 하고 싶다' 등의 농담을 주고받은 사실은 인정했다. 그는 "대학 시즌을 겪고, 드래프트 지명, 다시 플로리다에서 시즌을 이어가는 과정에서 지쳐있었다. '집에 갈 준비가 됐다'는 얘기를 했을 뿐"이라고 해명했다.

"난 야구를 사랑한다. 승리를 사랑하고, 팀의 일원이 되고 싶다"는 벤더의 절규는 받아들여질 수 있을까. 실력을 떠나 심리적으로 쉽지 않은 벽에 가로막힌 모양새다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 이번엔 ‘주사 이모·항우울제’ 논란..불법 의료 의혹 터졌다

2.

‘현대家 며느리’ 노현정, 재정 이슈에도 나눔 근황…여전한 단아함

3.

아이돌 XG 코코나, 가슴 절제 수술 흉터 공개→ 커밍아웃 “난 여자 아닌 남자”

4.

'소년범' 조진웅, 방송가 줄줄이 손절..KBS·SBS 영상 비공개→내래이션 교체

5.

미국 명문대 USC, K팝 최초 ‘지드래곤 연구’ 정규 강좌 신설

스포츠 많이본뉴스
1.

하늘은 일본을 버리셨습니까, 또또 월드컵 죽음의 조...모리야스 감독 한숨 "너무 어려운 조"

2.

'와 5900억 특급' 다저스 초대형 트레이드설…야마모토보다 비싼 에이스까지 독식하나

3.

[코리아컵 현장리뷰]'이승우, 퇴장 유도→연장 결승골→퇴장 원맨쇼쇼쇼' 전북, '이정효 퇴장' 광주 2-1로 꺾고 코리아컵 정상, 5년만의 더블로 '해피엔딩'

4.

'충격의 셀프 방출' 사과문 호소에도 후폭풍 거세다…김재환 보고도 같은 선택 할 수 있을까

5.

폰세-와이스 이어 앤더슨도 떠났다…마운드 경쟁구도 재편, 누가 왕좌의 주인공 될까 [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

하늘은 일본을 버리셨습니까, 또또 월드컵 죽음의 조...모리야스 감독 한숨 "너무 어려운 조"

2.

'와 5900억 특급' 다저스 초대형 트레이드설…야마모토보다 비싼 에이스까지 독식하나

3.

[코리아컵 현장리뷰]'이승우, 퇴장 유도→연장 결승골→퇴장 원맨쇼쇼쇼' 전북, '이정효 퇴장' 광주 2-1로 꺾고 코리아컵 정상, 5년만의 더블로 '해피엔딩'

4.

'충격의 셀프 방출' 사과문 호소에도 후폭풍 거세다…김재환 보고도 같은 선택 할 수 있을까

5.

폰세-와이스 이어 앤더슨도 떠났다…마운드 경쟁구도 재편, 누가 왕좌의 주인공 될까 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.