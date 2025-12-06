"승부조작 아니"라지만…'팀 비밀' 유출 의혹받는 포수, 재취업 가능할까…

|
[스포츠조선 김영록 기자] 자기 팀 투수의 구종을 타 팀 타자에게 유출한 선수가 있다. 심지어 포지션이 포수다.
미국 스포츠매체 디애슬레틱은 6일(한국시각) 벤더가 최근 승부조작 혐의를 벗고 리그에 복귀할 수 있는 자격을 얻었다고 전했다. 지난해 9월 소속팀에서 방출된지 약 15개월만이다.
구단 측은 "벤더가 레이크랜드 플라잉 타이거즈(디트로이트 타이거즈 싱글A팀)와의 경기 도중 상대 타자들에게 투수가 어떤 공을 던질지 알려줬다"는 혐의를 두고 있다. 다만 공식적으로 벤더의 방출 이유는 '품행 문제'이다.
사무국은 벤더가 고의 패배를 했다는 혐의를 두고 조사에 돌입했다. 다만 메이저리그 선수노조(MLBPA)와 사무국은 합의를 통해 벤더에게 2025시즌 한시즌 출전정지 처분을 내렸다.
이에 따라 벤더는 현지시간 12월 5일부로 출전정지 시한이 끝난 것. 그동안 독립리그에서 뛰며 실전 감각을 가다듬어온 그는 다시 리그 복귀를 노크하고 있다.
일단 사무국 조사 결과는 벤더가 불법도박 등 '승부조작' 행위에 가담한 것은 아니라는 결론이다. 그랬다면 당연히 '영구추방' 징계가 내려졌을 것이다.
현재로선 고의 패배에 대한 '의심' 단계다. 하지만 벤더는 "투수의 구종을 알려주거나 고의 패배를 꾀한 적이 없다"고 일관되게 자신의 혐의를 부인해왔다. 단지 자신의 정신적 문제였을 뿐이라고 항변하고 있다.
다만 '시즌이 빨리 끝나길 바란다' '실수라도 하고 싶다' 등의 농담을 주고받은 사실은 인정했다. 그는 "대학 시즌을 겪고, 드래프트 지명, 다시 플로리다에서 시즌을 이어가는 과정에서 지쳐있었다. '집에 갈 준비가 됐다'는 얘기를 했을 뿐"이라고 해명했다.
"난 야구를 사랑한다. 승리를 사랑하고, 팀의 일원이 되고 싶다"는 벤더의 절규는 받아들여질 수 있을까. 실력을 떠나 심리적으로 쉽지 않은 벽에 가로막힌 모양새다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com