'소년범 인정' 조진웅, 결국 은퇴한다 "모든 질책 겸허히 수용" [공식]

기사입력 2025-12-06 18:58


'소년범 인정' 조진웅, 결국 은퇴한다 "모든 질책 겸허히 수용" [공식…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 조진웅이 배우 은퇴를 선언했다.

조진웅은 6일 공식 입장을 통해 "먼저 저의 과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드린다"라고 밝혔다.

그는 "이 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다. 이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각한다. 앞으로 한 인간으로서 스스로 바로 설 수 있도록 최선을 다해 성찰하겠다"며 은퇴를 선언했다.

이어 "다시 한번 진심으로 사죄드린다. 사랑하고 존경하는 모든 분께 감사했다. 죄송하다"며 고개 숙였다.

앞서 지난 5일 디스패치는 조진웅이 고등학생이던 시절 중범죄를 저질러 소년보호처분을 받고 소년원에 송치됐다고 보도했다.

보도에 따르면 당시 조진웅은 학교에서 '일진'이었으며 친구들과 차량 절도에 가담했다. 또한 성폭행 사건에도 연루돼 고교 2학년 때 특가법상 강도·강간 혐의로 재판을 받기도 했다. 성인이 된 후에는 무명 시절 극단 단원을 폭행해 벌금형을 선고받은 전력과 만취 상태로 음주 운전해 면허 취소 처분을 당한 전력도 있는 것으로 알려졌다.

이와 관련해 조진웅 소속사 사람엔터테인먼트는 "배우에게 확인한 결과 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다"고 인정했다.

소속사는 "다만 이는 일부 확인된 사실에 기반한 것으로 30년도 더 지난 시점에 경위를 완전히 파악하기에는 어렵고, 관련 법적 절차 또한 이미 종결된 상태라 한계가 있다"며 "단 성폭행 관련한 행위와는 무관하다는 점을 분명히 말씀드린다"고 전했다.


또한 "성인이 된 후에도 미흡한 판단으로 심려를 끼친 순간들이 있었던 점 역시 배우 본인은 매우 무겁게 받아들이며 깊이 반성하고 있다"며 "배우의 지난 과오로 인해 피해와 상처를 받으신 모든 분들께 진심으로 사과드린다. 아울러 조진웅 배우를 응원해 주신 분들께 실망을 끼쳐 드려 죄송하다"고 사과했다.

이어 "다만 조진웅 배우가 부친의 이름을 예명으로 사용해 온 부분은 과거를 감추기 위한 목적이 아니라, 스스로에게 다짐하며 더 나은 사람이 되고자 한 결심에서 비롯된 배우의 진심을 너그럽게 이해해 주시를 간곡히 부탁드린다. 다시 한번 심려를 끼쳐드려 거듭 죄송하다는 말씀을 드린다"고 고개 숙였다.

조진웅 공식 입장 전문

안녕하세요. 배우 조진웅입니다.

먼저 저의 과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드립니다.

저는 이 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 합니다.

이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각합니다.

앞으로 한 인간으로서 스스로 바로 설 수 있도록 최선을 다해 성찰하겠습니다.

다시 한번 진심으로 사죄드립니다.

사랑하고 존경하는 모든 분께 감사했습니다.

죄송합니다.

조진웅 올림

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 이번엔 ‘주사 이모·항우울제’ 논란..불법 의료 의혹 터졌다

2.

‘현대家 며느리’ 노현정, 재정 이슈에도 나눔 근황…여전한 단아함

3.

아이돌 XG 코코나, 가슴 절제 수술 흉터 공개→ 커밍아웃 “난 여자 아닌 남자”

4.

'소년범' 조진웅, 방송가 줄줄이 손절..KBS·SBS 영상 비공개→내래이션 교체

5.

미국 명문대 USC, K팝 최초 ‘지드래곤 연구’ 정규 강좌 신설

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 이번엔 ‘주사 이모·항우울제’ 논란..불법 의료 의혹 터졌다

2.

‘현대家 며느리’ 노현정, 재정 이슈에도 나눔 근황…여전한 단아함

3.

아이돌 XG 코코나, 가슴 절제 수술 흉터 공개→ 커밍아웃 “난 여자 아닌 남자”

4.

'소년범' 조진웅, 방송가 줄줄이 손절..KBS·SBS 영상 비공개→내래이션 교체

5.

미국 명문대 USC, K팝 최초 ‘지드래곤 연구’ 정규 강좌 신설

스포츠 많이본뉴스
1.

하늘은 일본을 버리셨습니까, 또또 월드컵 죽음의 조...모리야스 감독 한숨 "너무 어려운 조"

2.

'와 5900억 특급' 다저스 초대형 트레이드설…야마모토보다 비싼 에이스까지 독식하나

3.

[코리아컵 현장리뷰]'이승우, 퇴장 유도→연장 결승골→퇴장 원맨쇼쇼쇼' 전북, '이정효 퇴장' 광주 2-1로 꺾고 코리아컵 정상, 5년만의 더블로 '해피엔딩'

4.

'충격의 셀프 방출' 사과문 호소에도 후폭풍 거세다…김재환 보고도 같은 선택 할 수 있을까

5.

폰세-와이스 이어 앤더슨도 떠났다…마운드 경쟁구도 재편, 누가 왕좌의 주인공 될까 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.