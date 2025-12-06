이이경, 공식석상서 '사생활 루머' 심경 "우박 맞은 기분, 용의자 무조건 잡는다"

기사입력 2025-12-06 20:35


이이경, 공식석상서 '사생활 루머' 심경 "우박 맞은 기분, 용의자 무조…

[스포츠조선 김소희 기자]배우 이이경이 공식 석상에서 최근 사생활 의혹과 관련한 입장을 전했다.

6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025(AAA 2025)'에서 이이경은 AAA 베스트 초이스 상을 수상했다.

수상을 위해 무대에 오른 이이경은 "먼저 2025년 연말에 저의 목소리와 상까지 주신 관계자분들께 진심으로 감사드린다"며 소감을 전했다.

이어 소속사 관계자들에게도 감사 인사를 전한 뒤, 조심스럽게 최근 사생활 루머와 관련한 심경을 밝혔다. 그는 "사실 축제 분위기에는 안 어울리는 말이지만, 자신감을 갖고 말을 해보자면, 최근 저에게는 일기예보에 없던 우박을 맞는 느낌이었다"며 힘들었던 시간을 토로했다.

이이경은 "정말 안 어울리는 단어인데, 용의자가 회사 메일로 사죄와 선처의 메일을 보내고 있다. 무조건 잡는다"라고 강경한 입장을 전했다.

또한 그는 "'SNL' 보고 있나. 저는 목요일 쉬고 있다"며 출연 욕심을 드러냈고, 최근 하차한 '놀면 뭐하니?'에서 함께 활약했던 하하와 주우재를 언급하며 "하하 형, (주)우재 형 보고싶다"고 덧붙여 무대에 유쾌함도 더했다.

한편, 이번 논란은 A씨가 지난 10월 20일 자신의 블로그에 올린 글에서 비롯됐다. A씨는 '이이경님 찐모습 노출합니다'라는 제목으로 배우로 추정되는 인물과 주고받은 카톡 및 인스타 메시지라고 주장하는 내용을 공개했다. 글에는 신체 사진 요구, 욕설, 성희롱성 표현, 촬영장으로 보이는 셀카 사진 등이 포함돼 파장이 일었다.

이에 대해 이이경 측은 "사실무근"이라며 즉각 반박했다. 이후 A씨는 "AI로 조작한 것"이라고 사과했다가, 다시 "AI는 거짓말한다"고 입장을 번복하는 등 혼란을 키웠다. 심지어 재차 글을 올려 "사실이 무서워 거짓말했다"고 했다가, 다시 "내가 올린 증거는 진짜"라고 주장하며 신뢰도를 흔들었다.


이이경은 이미 고소장을 제출하고 고소인 진술까지 마친 상태이며, 법원은 지난 21일 A씨 계정에 대해 압수수색 영장을 발부, 수사기관이 본격적인 사실 규명에 나섰다.

이번 논란은 이이경의 방송 활동에도 큰 영향을 미쳤다. MC 합류가 예정됐던 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 무산됐고, 출연 중이던 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 제작진 권유로 3년 만에 하차했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'소년범 인정' 조진웅, 결국 은퇴한다 "모든 질책 겸허히 수용" [공식]

2.

김지민♥김준호, 신혼인데 벌써 각방..자연임신 앞두고 '수면 이혼' 고백(이호선의 사이다)

3.

이시영, 출산 한달 만 기쁜 소식 "1.9kg로 와준 둘째, 3kg 됐다"

4.

[전문] '과거 논란' 조진웅, 배우 은퇴 선언 “활동 종료, 한 인간으로 바로 서겠다”

5.

이이경, 공식석상서 '사생활 루머' 심경 "우박 맞은 기분, 용의자 무조건 잡는다"

연예 많이본뉴스
1.

'소년범 인정' 조진웅, 결국 은퇴한다 "모든 질책 겸허히 수용" [공식]

2.

김지민♥김준호, 신혼인데 벌써 각방..자연임신 앞두고 '수면 이혼' 고백(이호선의 사이다)

3.

이시영, 출산 한달 만 기쁜 소식 "1.9kg로 와준 둘째, 3kg 됐다"

4.

[전문] '과거 논란' 조진웅, 배우 은퇴 선언 “활동 종료, 한 인간으로 바로 서겠다”

5.

이이경, 공식석상서 '사생활 루머' 심경 "우박 맞은 기분, 용의자 무조건 잡는다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"승부조작 아니"라지만…'팀 비밀' 유출 의혹받는 포수, 재취업 가능할까? "난 야구를 사랑해" [SC이슈]

2.

김희진 부활? '12득점 4블록+성공률 63.6%' 뱅활약 → 현대건설 2위 사수…'셧아웃' 흥국생명 3연승 저지

3.

[KBL 리뷰]'신인 윤기찬의 인생샷' KCC,극적인 80-77 역전승으로 연패 탈출

4.

'최형우 충격 이적' KIA, 김도영보다 이 선수가 관건이다?…"안 아프다는 전제라면"

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.