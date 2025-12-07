'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

기사입력 2025-12-07 21:26


'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약,…

[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 김민종이 악마의 편집 발언에 대해 직접 사과했다.

7일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 오키나와로 간 모벤져스의 모습이 담겼다.

이날 모벤져스 대신 아들들이 스튜디오에 나타났다. 특히 6년 만에 스튜디오에 오게 된 김희철은 "6년 전에 스페셜MC 자리에 앉았는데 코 꿰여서 '미우새'를 하게 된 것"이라고 너스레를 떨었다.

어머니들이 아들들에게 공통적으로 당부한 건 꾸미고 나가라는 것이었다. 김희철은 "엄마가 오늘은 좀 꾸미고 나가면 안 되냐더라. 화면으로 볼 때마다 너무 안 꾸며서 안타까웠다더라"라고 말했고 이동건 역시 "어머니가 옷 좀 사 입고 나가라고 용돈 보내주셨다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

어머니가 아닌 아들들의 등장에 서장훈은 "10년이 다 되어가는데 아버지는 나왔어도 아들들이 나온 건 처음"이라 놀랐고 신동엽은 "아버님들 앉아계실 때보다 지금이 더 어색하다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

김희철은 "어머니는 미우새를 탈출하고 싶어하신다. 제가 '미우새' 때문에 결혼을 못하는 줄 아신다"며 "그리고 정말 미안한데 형들 그런 얘기 좀 하지 마시라. 영상 보면서 어머니가 걱정할 때마다 카메라 없을 때 '희철이 여자 정말 많으니까' 이런 얘기 하지 마시라. 엄마가 전화 와서 누굴 만나냐더라"라고 토로했다. 이에 서장훈은 "오해가 있는 게 카메라가 있을 때 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약,…
이날의 스페셜 MC는 김민종. 김민종은 '미우새'에 사과할 일이 있다며 "저는 '미우새'하고 각별하다. 오늘도 아들들이 나오는 게 처음이지 않냐. '미우새'가 제가 고정 게스트로 하다가 일일 게스트로 처음 나왔다. 그만큼 인연이 깊은데 예전에 컨테이너 생활을 했는데 제가 거기서 살다시피 한 적도 있고 지금도 왔다 갔다 한다. 그게 사실이긴 하다"며 "젊은 분들은 오해를 안 하시는데 연세가 있으신 어머님들은 방송에 임팩트가 있다 보니 제가 거기서만 사는 줄 아신다. 사는 건 맞지만 거기서만 사는 건 아니"라고 밝혔다.

하지만 김민종이 타 방송에서 이에 대한 억울함을 토로했다가 '미우새'는 악마의 편집이냐는 비판까지 받았다. 이에 김민종은 "제가 말 한마디 잘못한 걸로 비약이 됐다. 너무 죄송스럽게 생각한다"고 사과했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경, 유재석 저격 의혹 하루만 해명 "수상소감 그대로 받아들였으면" [공식]

2.

박나래 '주사이모' 적극 반박→"내몽고 대학병원 최연소 교수 역임…매니저야, 뭘 안다고 날 가십거리로 만드니" 주장

3.

'암 투병' 박미선, 삭발만 세 차례…민머리에 깜짝 "돌아가신 父와 너무 똑같아져"

4.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

5.

양준혁 아내, 또 사고친 남편 뒷수습 "저 모양이 돼야 결혼?" 전현무 일침 ('당나귀 귀')

연예 많이본뉴스
1.

이이경, 유재석 저격 의혹 하루만 해명 "수상소감 그대로 받아들였으면" [공식]

2.

박나래 '주사이모' 적극 반박→"내몽고 대학병원 최연소 교수 역임…매니저야, 뭘 안다고 날 가십거리로 만드니" 주장

3.

'암 투병' 박미선, 삭발만 세 차례…민머리에 깜짝 "돌아가신 父와 너무 똑같아져"

4.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

5.

양준혁 아내, 또 사고친 남편 뒷수습 "저 모양이 돼야 결혼?" 전현무 일침 ('당나귀 귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

2.

[KBL 리뷰] '뒤집기 명수'KCC, 뒤집기 허용은 용납못했다…83-80 진땀승, SK의 4연승 저지하고 연승 달려

3.

안현민-김현수-힐리어드, 와 투수들 숨막히겠네...중요한 건 48억 파격 투자 성공 여부다

4.

[현장인터뷰] 이상민 감독 "4일간 3경기 걱정했는데, 선수들 정신력의 승리"

5.

우리은행, 연전 부담 안은 삼성생명 꺾고 천신만고 끝에 시즌 2승째 거둬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.