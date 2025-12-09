“아이돌 벗었다” 천둥, 데뷔 16년 차에 힙합 레이블 설립
[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 엠블랙 출신 천둥이 결혼 1년 만에 새로운 음악적 도전에 나섰다. 오랜 고민 끝에 자신만의 힙합 레이블을 설립하며 아이돌이 아닌 '아티스트 천둥'으로서 새로운 출발을 선언했다.
천둥은 최근 SNS에 "늦었지만 오늘, 제 새로운 출발을 전한다"며 장문의 글을 공개했다. 그는 2009년 엠블랙으로 데뷔해 그룹 활동은 물론 솔로·연기까지 다양한 시도를 이어왔고 데뷔 16년 차에 접어들었다고 회상했다.
그는 "많은 사람들이 각자의 길을 선택할 때 저는 음악을 사랑하기에 이 자리에 남았다. 단 한 순간도 음악을 떠난 적이 없다"고 말하며 음악에 대한 변함없는 애정을 드러냈다. 이어 "아이돌이라는 이름 속의 저는 '제가 아닌 저'였던 것 같다. 그 모습을 벗기 위해 오래 고민하며 스스로를 다시 찾아왔다"고 고백했다.
천둥은 성공과 숫자보다 '본래의 나'를 찾는 과정이 더 중요했다고 강조했다. "계속 곡을 쓰고 발매하며 저를 찾아가는 여행을 해온 것 같다"는 그의 말은 꾸밈없는 음악적 태도를 보여준다.
오랜 고민 끝에 그는 올해 6월 힙합 레이블 'MOOVE LABEL'을 설립했다고. 천둥은 "힙합이라는 문화 위에서 이제는 꾸며진 모습이 아닌 진짜 저의 음악으로 허슬하려 한다. 앞으로의 행보를 지켜봐 달라"고 전했다.
천둥은 데뷔 전 2NE1 산다라박의 친동생으로 얼굴을 알렸고 2009년 엠블랙 멤버로 정식 데뷔했다. 2014년 팀 탈퇴 후 솔로 아티스트로 활동을 이어왔으며 지난해 5월 구구단 출신 배우 정미미와 4년 열애 끝에 결혼해 화제를 모았다.다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
