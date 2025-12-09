[공식] 샤이니 민호, 3년 연속 '가요대제전'의 남자..MC 출격, 상…

[공식] 샤이니 민호, 3년 연속 '가요대제전'의 남자..MC 출격, 상징 그 자체
[스포츠조선 문지연 기자] '2025 MBC 가요대제전 멋'이 '멋'에 진심인 남자, 샤이니 민호의 MC 출격을 알렸다.
31일 방송될 '2025 MBC 가요대제전 멋'에서 MC 샤이니 민호의 멋스러운 매력과 짤막한 인터뷰를 담은 포스터와 티저 영상을 공개해 기대감을 높이는 것. 특히 민호는 3년 연속 가요대제전의 메인 MC로 활약하며 'MBC 가요대제전'의 상징으로 자리매김한 만큼 반가움이 커지고 있다.
이번에 공개된 포스터 속에는 강렬한 레드 타이틀 '가요대제전 멋' 아래 비장한 표정의 MC 민호를 담겨 있다. 수트를 갖춰 입은 민호의 훤칠한 비주얼은 '멋'이라는 부제와 절묘하게 맞물리며 존재감을 돋보이게 한다.
티저 영상에서는 민호에게 '멋진 순간', '멋진 인물' 등에 대한 질문들이 이어져 올해 가요대제전에 어떤 '멋'을 장착한 아티스트들이 함께할지 궁금증을 불러일으킨다. 다채로운 아티스트들의 퍼포먼스가 펼쳐질 화려한 무대의 맛 또한 기대되고 있다.
무엇보다 'MBC 가요대제전'은 지난 20년간 수많은 아티스트들의 명장면과 레전드 무대를 탄생시키며, 매년 연말 시청자들과 함께 한 해를 마무리하는 대표 음악 이벤트로 자리매김해왔다. 올해 20주년을 맞아 한층 확장된 스케일과 신선한 구성으로 특별한 연말 경험을 선사할 예정이다.
이에 올해 키워드 '멋'처럼 2025년 가요대제전이 선사할 멋진 순간들이 벌써부터 기다려지는 가운데 '2025 MBC 가요대제전 멋'은 오는 31일 오후 8시 50분에 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.