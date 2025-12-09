'이병헌♥' 이민정, 금수저 맞네 "성대 재학 시절, 택시 타고 다녀..인기 폭발"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정의 성균관대 시절 에피소드가 공개됐다.
9일 '이민정 MJ' 채널에는 '대학시절 유일하게 남은 연예인 친구 제성이와 추억여행 *민정누나…라고 함'이라는 영상이 게재됐다.
이민정은 성균관 대학교 앞에서 "제가 이십 몇 년 전에 다닌 성균관 대학교에 왔다. 우리나라 최초의 대학교"라고 소개했다. 이어 황제성이 등장했고, 이민정은 황제성을 "성균관대 연기 예술학과 1기 동기"라고 소개했다.
이민정은 황제성과의 교내 투어를 앞두고 "학교 건물이 높아서 버스를 타고 가야 할 것 같다"라고 말했고 황제성은 "누나는 부자여서 많이 안 걸었던 걸로 기억한다. 부르주아 패밀리와 볏짚 패밀리가 있었다. 난 볏짚 패밀리여서 혜화역 4번 출구부터 걸어 다녔다"라고 떠올렸다. 이민정은 웃음을 터트리며 "난 늦은 적이 많아서 택시를 탄 거였다"라고 말했다,
그런가 하면 황제성은 이민정의 대학 시절 인기에 대해 "진짜 난리였다. 뒤에서 남자 애들이 수군거리는 걸 들어서 나는 데뷔한 줄 알았다. 활동도 안 했는데 '이민정이다'라고 말하더라. 다 알더라. 서예과, 무용과, 영상학과 학생들이 그랬다"라고 이야기했다. 이민정은 "난 근데 왜 아무 그런 기억이 없지?"라며 겸손한 모습을 보였다.
