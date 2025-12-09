[공식]박나래 채널 '나래식'도 제작 중단 "본인 활동중단 의사 존중"(전문)

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 박나래가 '갑질 의혹'에 휩싸인 가운데, 그의 개인 유튜브 채널 '나래식'이 결국 제작 중단을 결정했다.

9일 유튜브 채널 '나래식' 측은 "
제작진은 출연자인 박나래 씨 관련 사안이 발생한 직후부터 신중하게 내부 논의를 이어갔으며, 출연자 본인의 활동 중단 의사를 존중하여 잠정적으로 <나래식> 제작 중단을 결정하게 되었다"고 밝혔다.

이어 "갑작스러운 소식을 전하게 된 점, 구독자 여러분의 너그러운 양해를 부탁드린다"라고 덧붙였다.

박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 휩싸였다. 전 매니저들은 특수상해, 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다. 또 박나래는 의사 면허가 없는 '(주사) 언니'로 불리는 지인 A씨에게 수면제 등 약을 공급받은 의혹도 받고 있다.

일련의 논란과 관련, 박나래 또한 "여러 분들의 도움으로 어제에서야 전 매니저와 대면할 수 있었고 저희 사이의 오해와 불신들은 풀 수 있었지만 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"라며 모든 프로그램 하차와 활동 중단을 선언했다.


