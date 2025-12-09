[공식]박나래 채널 '나래식'도 제작 중단 "본인 활동중단 의사 존중"(…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 박나래가 '갑질 의혹'에 휩싸인 가운데, 그의 개인 유튜브 채널 '나래식'이 결국 제작 중단을 결정했다.
박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 휩싸였다. 전 매니저들은 특수상해, 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다. 또 박나래는 의사 면허가 없는 '(주사) 언니'로 불리는 지인 A씨에게 수면제 등 약을 공급받은 의혹도 받고 있다.
|
안녕하세요. <나래식> 제작진입니다.
먼저 <나래식>을 아껴주시고 응원해주신 모든 구독자 여러분께
진심으로 감사의 말씀 전합니다.
제작진은 출연자인 박나래 씨 관련 사안이 발생한 직후부터
신중하게 내부 논의를 이어갔으며,
출연자 본인의 활동 중단 의사를 존중하여
잠정적으로 <나래식> 제작 중단을 결정하게 되었습니다.
갑작스러운 소식을 전하게 된 점,
구독자 여러분의 너그러운 양해를 부탁드립니다.
- <나래식> 제작진 드림-