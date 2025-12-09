서현진, 청룡시상식 때 이준혁 폭행(?)한 '썰'푼다…"'밀크'영상 너무…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 서현진이 각종 시상식 '짤'의 비하인드부터, 감정을 다스리는 자신만의 원칙까지 솔직하게 털어놨다.
서현진은 9일 공개된 유튜브 채널 'TEO'의 웹예능 토크쇼 '살롱드립, 똑부러진다고요? 오해에영, 서현진'편에 출연했다.
서현진은 인터뷰에서 '청룡시리즈어워즈' 당시 회자됐던 '이준혁 폭행짤'에 대해 "'밀크' 영상이 나오는데 괜히 민망해서 툭 건드린다는 느낌으로 쳤다. 그렇게 세게 때린 줄은 몰랐다"고 웃으며 해명했다. 카메라 동선을 전혀 못 본 상태였다는 것. 그는 "시상식 화면이 보통은 앞에 모니터로 잡히는데 그날은 안 보였다. 누가 어떻게 잡히는지도 모르니까 처음엔 신경 쓰이다가 '에라 모르겠다' 모드가 됐다"며 "보이는 줄 알았으면 그렇게까지 세게 안 때렸을 것"이라고 말해 현장을 폭소케 했다.
시상식장에서 신나게 춤을 추는 영상에 대해서는 "차라리 더 해버리는 편이다. 민망하니까 '아예 해치우자'는 마음으로 한다. 안 보면 그만이라고 생각한다"며 '에라 모르겠다'식 해명으로 웃음을 안겼다.
그러면서도 그는 감정을 대하는 태도는 점점 달라지고 있다고 털어놨다. 서현진은 "예전에는 거의 '예스맨'이었다. 뭐든 '네네' 하는 게 좋은 건 줄 알았다"며 "근데 나이가 드니까, 내가 말을 안 하면 다른 사람이 더 피해를 보는 상황도 생기더라. 특히 아역 배우가 있는 현장에서는 더 그렇다"고 말했다.
그가 요즘 가장 의식하는 문장은 "기분이 태도가 되지 말게"다. 서현진은 "화가 나면 잠깐 시간을 달라고 하거나, '내가 정확히 뭐 때문에 화가 났지?'를 먼저 생각한다"며 "사실 진짜 분노가 아니라 '섭섭함'이나 '속상함'인 경우도 많다. '나 화났어'가 아니라 '나 조금 속상해'라고 말하는 연습을 한다"고 설명했다.
이어 "그 과정이 쉽지 않다. 화내고 나서 '그럴 것도 아니었는데' 후회할 때가 많다"며 "그래도 성인이니까, 남에게 피해 덜 주는 방향으로 감정을 표현하려고 노력 중"이라고 덧붙였다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com