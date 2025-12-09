남궁민·김지은, ‘키스는 괜히 해서!’ 기습 등장…천지훈·백마리 그대로 온다
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'에 남궁민과 김지은이 특급 지원사격에 나선다.
9일 제작진은 10회 카메오의 정체를 공개했고 바로 '천원짜리 변호사'로 시청률 신화를 만든 김재현 감독과 남궁민 김지은의 재회가 성사되며 현장이 술렁였다.
공개된 9회 스틸에는 여전한 케미를 과시하는 두 배우의 모습이 담겼다.
나란히 앉아 대화를 나누는 장면부터 귓속말을 주고받는 순간 능청스러운 포즈의 남궁민과 엄지를 번쩍 든 김지은까지 컷마다 환상의 티키타카가 살아 있다.
이번 특별출연은 '천원짜리 변호사'를 함께한 김재현 감독과의 인연으로 성사됐다.
두 사람은 극 중 천지훈과 백마리 캐릭터 그대로 등장하며 '키스는 괜히 해서!' 속 어떤 인물과 만나 어떤 에피소드를 이어갈지 관심이 집중된다.
제작진은 "남궁민과 김지은이 김재현 감독과의 의리를 지키며 흔쾌히 특별출연에 응했다 오랜만에 한자리에 모였지만 최고의 호흡은 여전했다 유쾌한 장면이 완성됐다 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.
두 배우의 웃음 선사 장면은 10일 오후 9시 방송되는 '키스는 괜히 해서!' 9회에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
