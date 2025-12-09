김대호, 레게 머리로 충격 변신 "MBC 국장님도 내게 뭐라 할 수 없지"

기사입력 2025-12-09 22:34


김대호, 레게 머리로 충격 변신 "MBC 국장님도 내게 뭐라 할 수 없지…

[스포츠조선 김소희 기자] 김대호가 파격적인 레게머리에 도전했다.

9일 방송된 MBC 에브리원 예능 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'(이하 '대다난 가이드')에서는 라오스에서 자유여행을 즐기는 김대호, 최다니엘, 전소민, 박지민의 모습이 그려졌다.

자유시간이 주어지자 김대호는 "나는 아나운서 일을 하면서 꼭 한 번 해보고 싶었던 게 있다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다. 스튜디오에서는 클럽을 예상했지만, 김대호가 향한 곳은 바버샵이었다. 그는 "아나운서 일을 하다 보면 염색도 잘 못한다. 특히 남자 아나운서는 머리를 마음대로 못 한다"며 이유를 설명했다. 이어 "이건 내 인생의 숙원이다. 이제 자유인이니 한번 해보자"고 결심했다.


김대호, 레게 머리로 충격 변신 "MBC 국장님도 내게 뭐라 할 수 없지…
김대호는 레게 스타일 중 두피에 바짝 붙여 만드는 콘로우 헤어스타일을 선택하며 "올데이프로젝트의 타잔처럼 해달라"고 요청했고, 박지민도 애니메이션 캐릭터처럼 변신했다.

레게머리로 변신한 김대호의 모습은 그동안 아나운서의 이미지를 완전히 바꿀 정도로 충격적이었다. 박지민은 "정말 딴 사람이다"라고 놀랐고, 박명수는 "머리를 댕겨놓아서 얼굴이 리프팅됐다"며 웃음을 터뜨렸다.

김대호는 새로운 머리에 신이 나 춤을 췄지만, 곧 "타잔이 되어 있길 원했는데.."라며 "타잔은 타잔이긴 했다. 진짜 타잔"이라며 씁쓸한 감상을 내비쳤다.

박지민은 "대호 선배 비주얼이 충격적이다. 내가 이 샵에서 김대호를 이길 수 없었다. 이 선배 10년 동안 회사에 어떻게 있었지? 마음 속에 이런 걸 품고 있었구나"라며 연신 놀라워 했다.

김대호는 선글라스와 헤어핀까지 착용하며 "나는 와일드 맨(거친 남자)이다"라고 선언, 변신한 컨셉을 만끽했다. 박지민은 즉석에서 "나는 김대호, 나는 프리해. MBC를 나왔다. 국장님도 내게 뭐라 할 수 없다"라는 자작곡을 선보여 웃음을 더했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이병헌♥' 이민정, 13kg 2살 딸 안다가 넘어져 부상 "팔·무릎 다쳐 못 걸어"

2.

수지, 발레에 푹 빠졌네..안은진 "여기 공주 있어요"

3.

86세 전원주, 주식계좌 공개한다 "SK하닉 수익률 600%"(유퀴즈)

4.

성시경, 前매니저 억대 사기 심경 "진짜 로우 상태, 일반인들은 이해 못해"

5.

'SBS 8뉴스 하차' 김현우, 미국 가더니 완전 달라졌다..♥이여진·子 행복 근황

연예 많이본뉴스
1.

'이병헌♥' 이민정, 13kg 2살 딸 안다가 넘어져 부상 "팔·무릎 다쳐 못 걸어"

2.

수지, 발레에 푹 빠졌네..안은진 "여기 공주 있어요"

3.

86세 전원주, 주식계좌 공개한다 "SK하닉 수익률 600%"(유퀴즈)

4.

성시경, 前매니저 억대 사기 심경 "진짜 로우 상태, 일반인들은 이해 못해"

5.

'SBS 8뉴스 하차' 김현우, 미국 가더니 완전 달라졌다..♥이여진·子 행복 근황

스포츠 많이본뉴스
1.

'4연패' 장소연 페퍼저축은행 감독 "리시브 치중하겠다" vs 페퍼전 전패 강성형 현대건설 감독 "2R와 많이 달라져"

2.

"KIA 동생들에게 고맙다" 눈물 삼킨 최형우의 마지막 인사, 역대 최고령 GG 영광은 친정에 안겼다

3.

'꿈은 이뤄졌다' 육성선수 출신 만년 대주자, 골글 2루수 되다 "정말 행복했던 1년"

4.

외야수 부문 골글, 올해도 예측 불가! 안현민-구자욱-레이예스 수상…김성윤 4위[잠실 현장]

5.

'역대 최다 GG 타이 대기록' 양의지는 아직 목마르다…"내년에 11번째 수상 하겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.