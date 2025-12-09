'심정지 20분' 김수용 "아침에 일어날때 가슴이 뻐근, 근육통인줄 알고…

[스포츠조선 고재완 기자] "생사의 고비를 넘고 돌아온 기적의 수드래곤, 우리 김수용 씨입니다."
김수용이 10일 방송하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. 9일 공개된 예고편에서는 심정지 20분을 견디고 돌아온 김수용의 극적인 사연이 예고됐다.
이번 영상에서 김수용은 당시 상황의 긴박함과, 죽다 살아온 사람 특유의 허탈한 웃음을 선보였다. "가슴이 뻐근했는데 근육통인 줄 알았다"고 입을 연 김수용은 "김숙 씨 유튜브 촬영을 하러 일어났는데 가슴이 뻐근하더라"며 "아내가 '그럼 병원에 가야지'라고 하더라. 그래서 내가 '아니야 아니야, 근육통이야'그러고 파스를 붙였다"고 털어놨다.
가슴 통증을 느끼고도 파스만 붙이고 촬영을 나간 김수용은 "촬영장에서 센 연초를 피우며 임형준과 인사를 했다. 거기까지가 내 기억이다"라고 전했다. 상황을 본 동료들의 설명으로 김수용은 "내 혀가 막 이렇게 말렸다더라. 김숙 씨가 혀를 잡아당기고, 임형준 씨가 가지고 있던 응급혈관확장제를 제 입에다 밀어넣고 일곱 번인가 제세동기로 CPR을 해도 돌아오지 않았다 그러더라"고 긴박했던 상황을 설명했다.
기적처럼 깨어난 뒤에도 고통은 남았다. 심폐소생술 과정에서 갈비뼈에 금이 갔기 때문이다. 유재석은 "회복되고 나서 김수용에게 전화를 했더니 전화를 받더라. '금이 가가지고, 오히려 그게 더 아프다. 내가 나가면 임형준하고 김숙 고소할 거다'라고 농담하더라"고 웃었고 김수용은 "안그래도 임형준에게 '형님, 상해죄 고소한다는 얘기 들었습니다. 선처 부탁드립니다'라고 문자가 왔더라"고 웃어 눈길을 끌었다.
예고의 마지막은 "다시 태어났다는 생각으로, 감사하면서 살도록 하겠습니다"라는 김수용의 다짐으로 끝났다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com