황보라 "'허삼관' 촬영 당시, 필러 부작용으로 턱 엄청 부어…하정우가 깜짝 놀라더라"(보라이어티)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 황보라가 '아주버님' 하정우 감독의 영화 '허삼관'에 출연했을 당시 에피소드를 털어놔 보는이들을 웃음짓게 했다.

배우 황보라는 9일 공개된 자신의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'의 '3년차 리스부부의 색다른 내조법 공개ㅣ남편 리얼 반응, 윗집 사람들 시사회'라는 제목의 영상에서 남편이자 배우 하정우의 동생 김영훈 워크하우스 컴퍼니 대표가 제작을 맡고, 하정우가 메가폰을 잡은 영화 '윗집 사람들' 시사회 참석기를 공개했다.

영상에서 시사회 당일 도시락 80인분과 주연배우 4인용 간식 5세트를 직접 챙기던 황보라는 예전 영화 '허삼관' 출연당시를 떠올렸다. 황보라는 "그땐 계란형 얼굴이 유행이었다. 그래서 촬영 전 턱 필러를 맞았는데 부작용이 와서 턱이 엄청 부었다"며 "고 김영애 선생님 딸 역할로 출연했었다"고 회상했다.


이어 그는 "그때만 해도 볼살이 통통했다. 계란형 얼굴이 유행이라 턱을 좀 더 뾰족하게 하려고 필러를 맞았다가 턱이 부어서 촬영했다"며 당시 현장에서 하정우를 처음 봤던 순간도 기억했다. 그는 "오빠(하정우)가 나를 보더니 깜짝 놀라더라. 예쁘게 보이려고 한 건데 부어서 놀랐던 것 같다"라며 "그때는 정말 다들 계란형 얼굴이 예쁘다고 해서, 유행처럼 시술을 했던 시기였다"며 솔직한 당시 분위기도 덧붙였다.

또 "하정우 선배와는 이후 유튜브 콘텐츠에서도 함께했다. 하와이 편을 찍었는데, 선배가 직접 카메라를 잡고 편집까지 다 했다"며 "도넛집을 가면 도넛 역사부터 다 외워야 했다. 오빠가 앞에 있으니까 더 떨리고, 괜찮다고 하면서도 하나도 괜찮지 않은 느낌이었다"라고 회상했다.
