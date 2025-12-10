안유정, ♥유병재에 받은 화려한 생일선물 자랑?..공개열애 벌써 1년차

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 유병재의 연인인 인플루언서 안유정이 달달한 생일선물 인증샷을 공개했다.

안유정은 9일 생일을 맞이한 근황을 공개했다.

사진 속 안유정은 지인들의 축하 속에서 생일 파티를 즐기고 있는 모습이다. 케이크를 들고 환한 미소를 지으며 행복감을 드러냈다.


특히 안유정은 하트 메시지가 담긴 커다란 꽃다발 선물 인증샷을 공개해 달달함을 자아냈다.

한편 유병재는 지난해 11월부터 9세 연하 인플루언서 안유정과 공개 열애 중이다.

