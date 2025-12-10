'방탄소년단 해체' 고민 후…RM "답답한 마음이 앞섰다" 다시 사과[SC이슈]

최종수정 2025-12-10 08:56

'방탄소년단 해체' 고민 후…RM "답답한 마음이 앞섰다" 다시 사과[S…
방탄소년단 RM. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단(BTS) RM이 최근 라이브 방송에서 팀 해체 고민을 언급한 것에 대해 사과했다.

RM은 8일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "이틀 전 라이브로 많은 아미들 피로하게 해드린 것 같아 죄송하다"라며 "걱정해주시는 연락 많이 받았다"라고 했다.

이어 "켜지 말 걸 후회되는데 그냥 답답한 마음이 앞섰다. 미안하다. 조금만 예쁘게 봐달라. 음악이나 만들고 같이 안무 연습 열심히 하고 새 컨텐츠 고민이나 하고 잘 자고 그러고 살겠다"라고 덧붙였다.

앞서 RM은 6일 위버스 라이브 방송에서 팀 방향성에 대한 고민을 말하며 "'팀을 해체하는 게 나을까, 활동을 중단해야 할까'라는 생각을 수만 번 했다"고 고백했다.

그러면서 "그럼에도 팀을 이어가는 이유는 멤버들에 대한 애정과 팬들에 대한 존중 때문"이라고 밝혔다.

내년 봄 완전체 컴백을 앞두고 느낀 부담감도 솔직히 털어놨었다. RM은 "팬 여러분이 만족할 만한 작업물이 나오기 전까지는 쉽게 컴백할 수 없다"며 "지난달부터 다시 잠이 잘 오지 않았다. 수면제 처방을 고민할 정도였다"고 말했다.

군 제대 후 활동 공백을 둘러싼 오해에는 "왜 2025년 하반기를 날렸느냐, 아무것도 하지 않았느냐 하시는데 저희도 날리고 싶지 않았다"며 "저도 전역하고 많은 활동을 하고 싶었지만 말씀드리지 못하는 것들이 있다. 저희도 하고 싶다"고 강조했다.

또 "맡은 게 준비밖에 없어 답답한 것도 사실"이라며 "저희가 활동하고 싶었지만, 할 수 없었던 이유가 있다. 활동을 하반기에 하지 않기로 한 이유가 있었는데, 말할 권리가 제게는 없다"고 조심스럽게 밝혔다.


최근 멤버의 사생활 논란 관련해서도 에둘러 언급한 것으로 보였다. RM은 "맨날 카메라 앞에 있는 삶만 살고 인생을 안 살면 그 사람의 노래에 무슨 향기가 있겠느냐"며 "저희 노래하는 사람들은 결함이 많고 부족하지만, 저희의 '우당탕탕함'과 여러 가지 것들이 저희가 만드는 것에 일조하리라고 믿는다"고 말했다.

방탄소년단은 내년 봄 완전체 컴백을 목표로 새 앨범과 투어 준비에 돌입했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

