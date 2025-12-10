'방탄소년단 해체' 고민 후…RM "답답한 마음이 앞섰다" 다시 사과[S…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단(BTS) RM이 최근 라이브 방송에서 팀 해체 고민을 언급한 것에 대해 사과했다.
앞서 RM은 6일 위버스 라이브 방송에서 팀 방향성에 대한 고민을 말하며 "'팀을 해체하는 게 나을까, 활동을 중단해야 할까'라는 생각을 수만 번 했다"고 고백했다.
군 제대 후 활동 공백을 둘러싼 오해에는 "왜 2025년 하반기를 날렸느냐, 아무것도 하지 않았느냐 하시는데 저희도 날리고 싶지 않았다"며 "저도 전역하고 많은 활동을 하고 싶었지만 말씀드리지 못하는 것들이 있다. 저희도 하고 싶다"고 강조했다.
또 "맡은 게 준비밖에 없어 답답한 것도 사실"이라며 "저희가 활동하고 싶었지만, 할 수 없었던 이유가 있다. 활동을 하반기에 하지 않기로 한 이유가 있었는데, 말할 권리가 제게는 없다"고 조심스럽게 밝혔다.
최근 멤버의 사생활 논란 관련해서도 에둘러 언급한 것으로 보였다. RM은 "맨날 카메라 앞에 있는 삶만 살고 인생을 안 살면 그 사람의 노래에 무슨 향기가 있겠느냐"며 "저희 노래하는 사람들은 결함이 많고 부족하지만, 저희의 '우당탕탕함'과 여러 가지 것들이 저희가 만드는 것에 일조하리라고 믿는다"고 말했다.
방탄소년단은 내년 봄 완전체 컴백을 목표로 새 앨범과 투어 준비에 돌입했다.
