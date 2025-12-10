전도연·김고은 '자백의 대가' 터졌다..공개 3일 만에 글로벌 2위

[스포츠조선 문지연 기자] '자백의 대가'가 넷플릭스 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 2위에 올랐다.
남편을 죽인 용의자로 몰린 '윤수'와 마녀로 불리는 의문의 인물 '모은', 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러 '자백의 대가'가 지난 5일 공개 이후 2,200,000 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 2위에 등극했다. 또한 대한민국을 포함해, 인도네시아, 싱가포르, 태국 등 총 9개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 세계적인 인기를 실감케 하고 있다.
자백을 건 거래를 중심으로 사건의 진실을 추적해가며 예측불가하게 만드는 미스터리 스릴러 '자백의 대가'는 장르적인 재미와 흡인력 있는 전개로 언론과 시청자들에게 호평을 얻고 있다.
함께 공개된 비하인드 스틸에는 '자백의 대가'를 완성한 배우들과 이정효 감독의 촬영 현장이 생생하게 담겨 눈길을 끈다. 촬영 전 진지하게 논의 중인 이정효 감독과 전도연의 스틸은 안윤수가 처한 상황과 감정을 더욱 깊이 있게 표현하기 위해 몰입한 순간을 포착해 흥미를 자아낸다. 차가운 눈빛과 표정으로 촬영에 임하는 김고은의 모습은, 속내를 알 수 없는 모은 특유의 강렬하고 미스터리한 분위기를 다시금 떠올리게 한다.
교도소 안에서 비를 맞은 모습부터 차 안에서 장난스런 표정을 짓고 있는 전도연과 김고은의 스틸은 극 중 윤수와 모은의 비밀스런 거래를 떠올리게 하는 동시에 두 사람의 케미스트리를 엿보게 해 시선을 사로잡는다. 환하게 웃고 있는 전도연과 진선규, 긴장감 넘치는 장면 촬영 중 웃고 있는 전도연과 최영준, 취조실에서 서로를 보며 미소를 짓는 김고은과 박해수의 모습 등은 극 중 진실과 거짓을 두고 끊임없이 부딪쳤던 인물들의 관계와는 달리 화기애애했던 촬영 현장의 분위기를 고스란히 전한다. 여기에 이정효 감독과 촬영 준비 중인 박해수, 진선규, 최영준까지, 캐릭터를 몰입도 있게 완성하기 위한 이들의 열정과 노력이 느껴진다.