'흥행퀸' 박신혜, 단발병 유발 '미쓰홍'도 심상치 않다

[스포츠조선 조지영 기자] tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'이 강렬한 첫인상의 '미쓰홍 티저'를 공개했다.
오는 2026년 1월 17일 첫 방송 예정인 tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호 연출)은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다.
오늘(10일) 공개된 '미쓰홍 티저'를 통해 주인공인 박신혜(홍금보 역)의 비주얼과 드라마의 영상미가 베일을 벗으며 흥미를 자극한다. 흥행 보증 수표 배우인 박신혜의 존재감이 30초 분량의 티저 영상에서 빛을 발하며 전무후무 세기말 오피스 코미디의 포문을 힘차게 열고 있다.
공개된 티저 영상은 "97년, 여직원의 이름 석 자가 아닌 '미쓰'라고 퉁치던 세기말"이라는 내레이션과 함께 드라마의 시대적, 공간적 배경을 드러내고 있다. 이어 귀여운 단발머리에 정갈한 유니폼, 상기된 얼굴로 분주히 잔심부름을 하는 홍금보의 모습이 속도감 있게 비춰지며 '미쓰 홍'으로서의 역할을 다하는 주인공의 활약을 조명한다.
하지만 어리숙해 보이는 '미쓰 홍'의 얼굴 위에 엘리트 증권감독관 홍금보의 얼굴이 겹쳐지며 예측을 불허하는 언더커버 작전이 펼쳐질 것을 암시한다. 영상 말미의 "'미쓰홍', 그 평범한 호칭이 시대가 만들어준 가장 완벽한 위장이었다"는 내레이션까지 임팩트를 더한다. 이는 의도적으로 신분을 숨기고 '미쓰'라는 두 글자의 가면을 쓴 채 전혀 다른 인생을 연기하는 홍금보를 둘러싼 이야기에 궁금증을 돋운다.
'흥행퀸' 박신혜와 고경표, 하윤경, 조한결 등 실력파 배우들이 의기투합해 그려낼 세기말 오피스 세계관은 과연 어떤 모습일지, 오는 2026년 1월 17일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 확인할 수 있다.