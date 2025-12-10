'김용건 며느리' 황보라, ADHD 탓 ♥김영훈 내조도 포기 "미쳐버릴 거 같아"
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 ADHD 증상으로 결국 내조까지 포기했다.
9일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에서는 '3년차 리스부부의 섹다른 내조법 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.
'윗집 사람들' 시사회 당일, 황보라는 "우인 아빠의 여섯 번째 제작 작품이다. 영화 '윗집 사람들'의 시사회의 날이다. 특별히 신랑을 위해 내조를 하겠다. 전 스태프를 위한 도시락 80인분을 주문해서 올 것"이라 선언했다. '윗집 사람들'은 남편 김영훈이 제작하고 시숙 하정우가 연출을 맡은 작품이다.
황보라의 내조는 이 뿐만이 아니었다. 황보라는 "주연 배우 네 분과 신랑까지 다섯 명의 간식을 제가 싸려고 한다. 남대문에서 폭풍쇼핑했다"며 과자, 비타민 등을 포장하기로 했다.
하지만 간식 개수를 맞춰 세다 헷갈린 황보라는 "그냥 주먹으로 하겠다. 대충대충하는 것"이라며 "난 진짜 이런 아기자기한 거에 소감이 없다"고 토로했다.
아들 우인이까지 울기 시작하자 결국 한계가 온 황보라는 "뭐해야 되지? 먹을 거 다 했나?"라며 "미쳐버릴 거같다. 진짜 정신없다. 나 못하겠다. 이런 거를 잘 못한다"고 힘들어했다.
"내조를 잘 하냐"는 제작진의 질문에 황보라는 "저는 밥을 진짜 잘 짓는다. 장조림 이런 거 어머님, 아버님, 사아주버님까지 밑반찬해서 보낸다. 저는 그런 내조를 잘한다"고 자신있게 말했다.
힘들어하는 황보라에 제작진은 "ADHD라고 하셨는데 혹시 제가 질문하면 대답하면서 (할 수 있냐)"라고 물었고 황보라는 "내가 지금 그게 어려운데 왜 자꾸 질문하냐. 헷갈려죽겠다. 말 너무 시킨다. 내가 그게 어렵다"고 폭발했다. 결국 스태프의 도움을 받은 황보라. 황보라는 "내조를 하려면 머리가 좋아야 한다"고 토로했다.
한편, 황보라는 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)를 고백했다. 촬영 중 이명이 들려 공황장애인 줄 알았다는 황보라는 ADHD 진단을 받았다고. 황보라는 "선글라스를 일주일 이상 써본 적이 없다. 항상 식당에 두고 온다. 립스틱도 끝까지 써본 적이 없다"며 "약을 먹으면서 홈쇼핑을 시작했는데 피가 너무 마르더라. 너무 힘들었다"고 토로했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.