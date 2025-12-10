조세호 '조폭 연루설' 최초 폭로자, 돌연 추가 입장 포기…"방송 하차에 박수"[SC이슈]
|조세호. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 조세호가 조직폭력배 연루 의혹 속 방송 활동 중단을 선언한 가운데, 최초 폭로자가 예고했던 추가 제보를 멈추겠다고 밝혔다.
폭로자 A씨는 9일 자신의 SNS에 조세호의 공식 입장문을 공유하며 "물론 본인에게도 억울한 부분이 있을 수 있겠으나 조세호 씨는 그동안 국민들로부터 많은 사랑과 관심을 받아온 공인으로서 더욱 신중한 판단과 행동이 요구되는 위치에 있다고 생각한다"고 적었다.
이어 "저는 조세호 씨 개인에게 어떠한 감정도 가지고 있지 않다"면서 "이번 하차 결정은 결코 쉽지 않은 선택이었을 것으로 보이며, 이러한 결단에는 존중과 박수를 보내고 싶다"고 밝혔다.
이어 그간 제보와 자료를 보관해왔다고 설명하며 "향후 법적 절차가 진행된다면 그 과정에서 필요한 범위 내에서만 검토될 것"이라고 말했다.
그러면서 "이번 사안에 임하는 조세호 씨의 태도와 책임을 지려는 모습을 보고 앞으로 관련 자료들을 외부로 공유하지 않고 개인적으로만 보관할 예정"이라고 덧붙였다. 사실상 추가 폭로 중단을 공식화한 셈이다.
앞서 A씨는 조세호가 조직폭력배로 알려진 인물 최모 씨와 오랜 지인 관계라 주장하며 함께 있는 사진과 금품 수수 의혹을 제기, 해당 논란을 촉발했다. 조세호 측은 "사실무근"이라며 강하게 반박했지만 A씨가 추가 제보 가능성을 언급하며 공방이 이어졌다.
논란이 커지자 조세호는 출연 중인 KBS2 '1박 2일'과 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 자진 하차했다. 조세호는 SNS에 직접 사과문을 남기며 "최근의 일로 많은 분들께 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 했고 "대중 앞에 서는 사람으로서 주변 인간관계에 더욱 신중했어야 했는데 성숙하게 대처하지 못했다"고 반성했다.
다만 제기된 의혹에 대해 "사실이 아니다"라며 "사진 속 모습 자체로 실망을 드린 점은 알고 있지만, 사실이 아닌 부분은 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획"이라고 강조하기도 했다.
그러면서 "앞으로는 주변과 행동을 더욱 철저히 관리해 같은 실망을 드리지 않겠다"며 재정비 의지도 밝혔다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
