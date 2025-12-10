엔씨소프트의 'TL', 크리스마스 맞아 '솔리시움 큰별나무 대축제' 이벤…

|
엔씨소프트는 크리스마스를 앞두고 'THRONE AND LIBERTY'(쓰론 앤 리버티)에서 '솔리시움 큰별나무 대축제' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이어 '투기장: 아미토이 눈싸움' 이벤트를 진행한다. 이용자는 50레벨 이상의 캐릭터로 투기장에 입장해 플레이할 수 있는데 지정된 점수를 먼저 획득한 팀은 이벤트 상점에서 '큰별나무 트리 모자', '전구 머리띠', '하트화살 모션' 등으로 교환할 수 있는 '큰별나무 주화'를 얻는다. 이벤트 주화는 '차원진'과 '도전 차원진' 보상 상자에서도 획득 가능하다. 또 생활형 콘텐츠에 크리스마스 콘셉트가 적용된다. 이용자는 '황금 떡밥'을 사용한 '황금 물고기' 낚시, '큰별나무 음식 선택 상자'로 다양한 요리를 할 수 있는 '아미토이 원정', 누적 접속 보상 '큰별나무 선물 상자'로 하우징 아이템 획득 등을 즐길 수 있다.
이밖에 게임에 접속해 '큰별나무 음식 선택 상자', '큰별나무 주화', '황금 떡밥' 등 이벤트 아이템을 얻는 '큰별나무 대축제 출석부'에도 참여 가능하다.
