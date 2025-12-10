모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스', 다양한 한국적 요소 반영한 …

넥슨은 10일 자사 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 시즌36 '코리아' 업데이트를 실시했다.
이번 시즌은 한국적 요소를 반영한 콘셉트로, 한국 설화와 전통에서 영감을 받은 다양한 신규 콘텐츠를 선보인다. '산군', '가마'를 포함한 신규 카트 10종과 '홍길동' 등 신규 캐릭터 8종을 추가했으며, '배찌 전우치 코스튬', '배찌 곤룡포 코스튬', '무궁화 요정 플라잉 펫' 등 한국의 문화적 요소를 담은 다양한 아이템도 함께 만나볼 수 있다.
특히 서울 광화문, 경주 첨성대와 대릉원, 부산 광안대교 등 국내 명소를 재현해 원작에서도 큰 사랑을 받았던 트랙 '코리아 다이나믹 서울', '코리아 부산의 밤', '코리아 천년의 경주'를 새롭게 추가해 원작 요소를 한층 강화했다.
또 '러쉬팜' 최고 레벨과 목장 최고 레벨을 각각 105레벨과 34레벨로 상향하고, 러쉬팜 어장 수심을 10M까지 확장하는 등 상위 구간을 확장해 성장의 재미를 높였다고 넥슨은 전했다. 오는 23일에는 동일 유닛을 합쳐 상위 유닛으로 업그레이드하며 스테이지를 클리어하는 방식의 신규 콘텐츠 '머지타운'을 공개하며, 마을을 완성하면 '건전지', '행운의 별 보석', '시크릿 키' 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.
이와 함께 '코리아' 업데이트를 기념한 다양한 이벤트를 순차적으로 진행한다. 이달 21일까지 접속 횟수 및 랭킹전 참여 횟수에 따라 '비빔밥 헤어장식(영구)', '태극 풍선', 'K코인' 등의 보상을 지급한다. 내년 1월 11일까지는 일일 접속, 랭킹전 승리, 멀티 대전 참여 등을 통해 획득한 조각으로 '서울 번호판(영구)', '태극 풍선' 등 다양한 랜덤 보상과 최종 보상 '코리아 프로필 배경(영구)'을 얻을 수 있다.
매주 2일 접속하거나 멀티 대전 또는 랭킹전에 참여할 시 'S36 파라곤 선택 상자(영구)', 'S36 파라곤 선택 상자(14일)' 등을 제공하는 이벤트와 각종 러쉬팜 미션 완수 시 최대 150만 러쉬팜 코인을 지급하는 이벤트는 내년 2월 3일까지 진행된다. 또 31일까지 1일 접속하면 '건전지' 50개를, 누적 3일 접속하면 '건전지' 100개를 지급한다.
이외에 23일까지 '코리아 다이나믹 서울' 트랙을 완주해 획득한 태극기를 모으면 '태극기 헤어장식(영구)', '코리아 테마 키링(1500명)' 등 다양한 보상을 받을 수 있다. 같은 기간 코리아 테마 OST 플레이리스트를 감상하고, 가장 선호하는 OST에 투표하면 추첨을 통해 '코리아 테마 키링'과 'Google Play 기프트 코드'를 선물한다.