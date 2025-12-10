최유화, 올해 초 비공개 결혼..임신까지 겹경사 "입덧 지나 안정기" [전문]

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 최유화가 결혼과 동시에 임신 소식을 전했다.

최유화는 10일 "올해가 가기 전에 나의 지극히 개인적인 좋은 소식을 전하려고 한다"며 "올해 초에 사랑하는 사람과 비공개로 결혼식을 올렸다. 내 일과 전혀 상관없는 비연예인"이라고 밝혔다.

그는 "배우로서 가장 기분 좋은 소식은 좋은 작품 소식을 알릴 때라고 생각해서 작품에 들어가게 되면 조용히 함께 알리면 좋겠다고 생각했었다. 작품을 기다리는 중에 소중한 생명이 먼저 찾아왔다"며 "내 인생에서 결혼을 하게 된다면 아기도 있었으면 좋겠다고 막연히 생각했었는데, 요즘은 신기하고 감사한 마음뿐"이라며 임신 소식도 함께 전했다.

이어 "활동 소식을 궁금해하며 기다려주셨을 분들께 빨리 알리고 싶었지만, 지독한 입덧의 시간을 견디고 이제서야 안정기에 들어선 것 같아 조심스레 소식을 전하게 됐다"고 덧붙였다.

최유화는 "결혼식도 청첩장의 범위를 최소화하여(혹시나 부담스러우실까 봐) 좋아하고 감사한 많은 분들을 초대하지 못했다. 임신 소식까지 전해지니 실제로 나의 푸 같은(?) 모습을 보시고 놀라 친구들을 통해 연락이 오기도 하더라"며 "너무 늦게 소식을 전하게 되어 죄송한 마음이다. 엄마가 되어 더 폭넓은 연기로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 1985년생인 최유화는 2010년 KBS '드라마 스페셜 - 위대한 계춘빈'으로 데뷔했다. 이후 MBC '마이 프린세스', JTBC '라이프', MBN '나의 위험한 아내', KBS2 '달이 뜨는 강', MBC '이토록 친밀한 배신자'와 영화 '비밀은 없다', '최악의 하루', '밀정', '타짜: 원 아이드 잭' 등에 출연했다.


최유화 글 전문

안녕하세요 :)


어느덧 올해가 다 가려고 하네요.

올해가 가기 전에 저의 지극히 개인적인 좋은 소식을 전하려고 합니다.

제가 올해 초에 사랑하는 사람과 비공개로 결혼식을 올렸습니다.

제 일과 전혀 상관없는 비연예인이고요.

배우로서 가장 기분 좋은 소식은 좋은 작품 소식을 알릴 때라고 생각해서 작품에 들어가게 되면 조용히 함께 알리면 좋겠다고 생각했었는데요.

작품을 기다리는 중에 소중한 생명이 먼저 찾아왔습니다.

제 인생에서 결혼을 하게 된다면 아기도 있었으면 좋겠다고 막연히 생각했었는데, 요즘은 신기하고 감사한 마음뿐입니다.

저의 활동 소식을 궁금해하며 기다려주셨을 분들께 빨리 알리고 싶었지만, 지독한 입덧의 시간을 견디고 이제서야 안정기에 들어선 것 같아 조심스레 소식을 전하게 되었습니다.

결혼식도 청첩장의 범위를 최소화하여(혹시나 부담스러우실까 봐) 좋아하고 감사한 많은 분들을 초대하지 못했는데요.

임신 소식까지 전해지니 실제로 제 푸 같은(?) 모습을 보시고 놀라 제 친구들을 통해 연락이 오기도 하더라고요. 하핫.

너무 늦게 소식을 전하게 되어 죄송한 마음입니다.

엄마가 되어 더 폭넓은 연기로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다.

올 해 남은 한 달 에너지 있고 따뜻하게 보내시고, 감기 조심하세요.

늘 응원해주시는 마음들 감사히 받고 있습니다.

축복드립니다. 다시 한 번, 감사합니다.

