최유화, 올해 초 비공개 결혼..임신까지 겹경사 "입덧 지나 안정기" […

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 최유화가 결혼과 동시에 임신 소식을 전했다.
안녕하세요 :)
어느덧 올해가 다 가려고 하네요.
올해가 가기 전에 저의 지극히 개인적인 좋은 소식을 전하려고 합니다.
제가 올해 초에 사랑하는 사람과 비공개로 결혼식을 올렸습니다.
제 일과 전혀 상관없는 비연예인이고요.
배우로서 가장 기분 좋은 소식은 좋은 작품 소식을 알릴 때라고 생각해서 작품에 들어가게 되면 조용히 함께 알리면 좋겠다고 생각했었는데요.
작품을 기다리는 중에 소중한 생명이 먼저 찾아왔습니다.
제 인생에서 결혼을 하게 된다면 아기도 있었으면 좋겠다고 막연히 생각했었는데, 요즘은 신기하고 감사한 마음뿐입니다.
저의 활동 소식을 궁금해하며 기다려주셨을 분들께 빨리 알리고 싶었지만, 지독한 입덧의 시간을 견디고 이제서야 안정기에 들어선 것 같아 조심스레 소식을 전하게 되었습니다.
결혼식도 청첩장의 범위를 최소화하여(혹시나 부담스러우실까 봐) 좋아하고 감사한 많은 분들을 초대하지 못했는데요.
임신 소식까지 전해지니 실제로 제 푸 같은(?) 모습을 보시고 놀라 제 친구들을 통해 연락이 오기도 하더라고요. 하핫.
너무 늦게 소식을 전하게 되어 죄송한 마음입니다.
엄마가 되어 더 폭넓은 연기로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다.
올 해 남은 한 달 에너지 있고 따뜻하게 보내시고, 감기 조심하세요.
늘 응원해주시는 마음들 감사히 받고 있습니다.
축복드립니다. 다시 한 번, 감사합니다.