"힘내봐, 우리 둘이"…'임신 갈등' 서민재, 아이 父없이 홀로 출산했다…

기사입력 2025-12-11 08:29


사진 출처=서민재 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] '하트시그널' 출연자 서민재가 홀로 아들을 출산했다.

서민재는 10일 자신의 개인 계정을 통해 갓 태어난 아들의 사진을 공개했다.

그는 "아직은 원숭이 같기도 하고 찐빵 같기도 하고. 힘내봐, 우리 둘이"라며 "축하해 주셔서 정말 감사하다. 애가 좀 커서 말귀 알아듣게 되면 보내주신 따뜻한 말들 꼭 전하겠다"고 인사를 전했다.

앞서 서민재는 5일 개인 계정에 "반가워"라는 글과 함께 신생아 영상을 올려 네티즌들의 궁금증을 자아낸 바 있다.

서민재는 올해 4월 임신 소식과 함께 아이의 친부 신상을 공개하며 "결혼을 전제로 열애를 이어갔으나, 임신 후 태도가 바뀌어 연락이 두절됐다"고 주장했다. 이에 아이 친부는 서민재를 스토킹처벌법 위반, 감금, 폭행, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 고소했다. 그는 법률대리인을 통해 "잠적했다는 주장은 사실이 아니다. 아이에 대한 법적인 책임도 다하겠다는 입장을 유지해왔으며, 이를 회피한 적 없다"고 밝혔다.

이후 서민재는 "엄마 아빠 동생들 미안해. 애기야 미안해. 다음 생이 있다면 꼭 다시 만나자. 그때는 행복하게 해줄게. 참 나쁘다. 언젠간 돌려 받을 거야"라는 의미심장한 글을 남겨 많은 이들의 걱정을 자아냈다.

한편 서민재는 2020년 채널A '하트시그널3', 2021년 채널A '프렌즈' 등에 출연해 얼굴을 알렸다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

