초능력 쓰고 월급 탕진..'짠내' 입은 이준호, 생활형 히어로 '캐셔로'…

결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'가 메인 포스터와 예고편을 공개했다.
메인 포스터는 상처 난 얼굴, 찢어진 옷차림. 히어로와는 거리가 멀어 보이는 상웅(이준호)의 모습이 우선 눈에 띈다. 하루아침에 손에 쥔 현금만큼 힘이 세지는 초능력을 얻게 된 상웅. 흘러내리는 동전과 "월급 태워 남 구하는 내돈내힘 캐시 히어로"라는 카피는, 월급을 털어 세상을 구해야 하는 짠내나는 히어로의 일상을 예고한다. 그의 뒤편으로, 놀란 표정을 짓고 있는 상웅의 여자친구 민숙(김혜준), 그리고 술을 마시면 어디든 통과할 수 있는 능력을 지닌 변호인(김병철)과 칼로리를 섭취하면 염력을 발휘하는 방은미(김향기)의 모습은, 이들이 상웅과 함께 펼칠 활약상을 궁금하게 한다.
함께 공개된 메인 예고편은 힘을 쓰면 쓸수록 흩날리는 지폐 다발과 떨어지는 동전을 보면서 경악하는 상웅과 민숙의 모습으로 시작한다. 어느 날, 갑자기 얻게 된 초능력에 "아, 무슨 호구예요? 싫어요!"라며 질색하는 상웅의 모습은 살다 보면 맞닥뜨리는 설명불가, 이해불가의 상황을 연상시키며 그 자체로 웃프다. 결혼도 해야 하고 집도 사야 한다며 초능력을 쓰지 말라고 압박하는 여자친구 민숙의 말과 달리, 상웅 앞에는 힘을 쓸 수 밖에 없는 상황들이 계속 찾아온다.
설상가상 대한초능력자협회 변호인과 방은미, 그리고 초능력자를 노리는 '범인회'의 조나단(이채민)과 조안나(강한나), 조원도(김의성)까지 등장해 혼란스러운 상웅의 일상을 더욱 어지럽게 만든다. 술을 마시면 어떤 장애물이든 모두 통과하는 변호인과 뭐든 먹을수록 염력이 발동하는 방은미와 함께 월급을 털어 초능력을 써야 하는 상황에 놓인 상웅. 그런 그에게 "현대 사회에서 초능력보다 더 센 게 뭔지 알아? 능력이야"라고 말하는 조안나의 대사는, 사회적인 힘과 능력이 우선시 되는 현대 사회에 대한 짠한 공감과 함께, 정말 돈이 없는데도 수중에 가진 돈이 있어야만 힘을 쓸 수 있는 상웅이 '범인회'에 맞서 이 상황을 어떻게 돌파할지 궁금케 한다.
이어지는 "그 많은 히어로들은 어떻게 나쁜 놈들을 때려잡으면서 가정을 유지하고 직장에 다녔을까?"라는 상웅의 대사는, 여타 히어로들과는 다른 인간적이고 현실적인 면모를 지닌 생활밀착형 히어로 '캐셔로'에 대한 기대를 한층 높인다.