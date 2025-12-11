초능력 쓰고 월급 탕진..'짠내' 입은 이준호, 생활형 히어로 '캐셔로' 예고

기사입력 2025-12-11 09:07


초능력 쓰고 월급 탕진..'짠내' 입은 이준호, 생활형 히어로 '캐셔로'…

[스포츠조선 문지연 기자] '생활형 히어로' 이준호의 등장이다.

결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'가 메인 포스터와 예고편을 공개했다.

메인 포스터는 상처 난 얼굴, 찢어진 옷차림. 히어로와는 거리가 멀어 보이는 상웅(이준호)의 모습이 우선 눈에 띈다. 하루아침에 손에 쥔 현금만큼 힘이 세지는 초능력을 얻게 된 상웅. 흘러내리는 동전과 "월급 태워 남 구하는 내돈내힘 캐시 히어로"라는 카피는, 월급을 털어 세상을 구해야 하는 짠내나는 히어로의 일상을 예고한다. 그의 뒤편으로, 놀란 표정을 짓고 있는 상웅의 여자친구 민숙(김혜준), 그리고 술을 마시면 어디든 통과할 수 있는 능력을 지닌 변호인(김병철)과 칼로리를 섭취하면 염력을 발휘하는 방은미(김향기)의 모습은, 이들이 상웅과 함께 펼칠 활약상을 궁금하게 한다.


초능력 쓰고 월급 탕진..'짠내' 입은 이준호, 생활형 히어로 '캐셔로'…
함께 공개된 메인 예고편은 힘을 쓰면 쓸수록 흩날리는 지폐 다발과 떨어지는 동전을 보면서 경악하는 상웅과 민숙의 모습으로 시작한다. 어느 날, 갑자기 얻게 된 초능력에 "아, 무슨 호구예요? 싫어요!"라며 질색하는 상웅의 모습은 살다 보면 맞닥뜨리는 설명불가, 이해불가의 상황을 연상시키며 그 자체로 웃프다. 결혼도 해야 하고 집도 사야 한다며 초능력을 쓰지 말라고 압박하는 여자친구 민숙의 말과 달리, 상웅 앞에는 힘을 쓸 수 밖에 없는 상황들이 계속 찾아온다.

설상가상 대한초능력자협회 변호인과 방은미, 그리고 초능력자를 노리는 '범인회'의 조나단(이채민)과 조안나(강한나), 조원도(김의성)까지 등장해 혼란스러운 상웅의 일상을 더욱 어지럽게 만든다. 술을 마시면 어떤 장애물이든 모두 통과하는 변호인과 뭐든 먹을수록 염력이 발동하는 방은미와 함께 월급을 털어 초능력을 써야 하는 상황에 놓인 상웅. 그런 그에게 "현대 사회에서 초능력보다 더 센 게 뭔지 알아? 능력이야"라고 말하는 조안나의 대사는, 사회적인 힘과 능력이 우선시 되는 현대 사회에 대한 짠한 공감과 함께, 정말 돈이 없는데도 수중에 가진 돈이 있어야만 힘을 쓸 수 있는 상웅이 '범인회'에 맞서 이 상황을 어떻게 돌파할지 궁금케 한다.

이어지는 "그 많은 히어로들은 어떻게 나쁜 놈들을 때려잡으면서 가정을 유지하고 직장에 다녔을까?"라는 상웅의 대사는, 여타 히어로들과는 다른 인간적이고 현실적인 면모를 지닌 생활밀착형 히어로 '캐셔로'에 대한 기대를 한층 높인다.

'캐셔로'는 오는 26 넷플릭스에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

정형돈, 성형 직후 퉁퉁 부은 눈 공개 "일주일 동안 못 나가"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

정형돈, 성형 직후 퉁퉁 부은 눈 공개 "일주일 동안 못 나가"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

스포츠 많이본뉴스
1.

"전설의 완벽한 복귀작" 손흥민 토트넘 복귀 英 BBC 감동 폭발…'SON, 완벽한 타이밍으로 도착'

2.

"늘 응원해 주는 SON, 우리 큰 형!" 손흥민 미담 또 터졌다→토트넘 선수들 난리법석…'리더십 폭발' 라커룸 대화 공개 "전설적인 선수"

3.

"지금까지 FC서울의 제시 린가드였습니다" 굿바이 골과 함께 떠나는 린가드…서울, 멜버른과 1-1 무승부[ACLE 현장리뷰]

4.

'목이 터져라' 실수하면 어때, 투지가 중요하지...여오현 대행의 열정적인 리더십

5.

"다년계약 의사 전달. 답 기다리는 중." 차단장이 팬들에게 직접 알린 박동원-홍창기 다년계약 상황은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.