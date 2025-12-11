박준형 "과거 허영지랑 같이 살았다" 폭탄 발언→허영지 버럭 "그렇게 말…

[스포츠조선 고재완 기자] '박장 브로' 박준형-장혁, 그리고 게스트 허영지가 각종 '콜'을 해결하며 절친 케미를 내뿜었다.
10일 방송된 채널S '박장대소'(제작: SK브로드밴드) 7회에서는 '30년 찐친' 박준형-장혁이 카라 허영지와 뭉쳐 다양한 '콜'(요청)을 수행하는 현장이 담겨 유쾌한 웃음과 재미를 안겼다.
이날 '박장 브로'는 "쭈니 오빠와 장혁 배우님의 팬인데, 꼭 한 번 만나 달라"는 '콜'을 받아 약속 장소로 향했다. 장혁은 "왜 형은 오빠고 난 배우님이야?"라며 호칭에 불만을 터뜨렸다. 알고 보니 신청자는 바로 박준형과 절친한 허영지였다.
박준형은 "과거 영지랑 같이 살았다"고 해 장혁을 놀라게 했고, 허영지는 "오빠, 그렇게 말하면 오해하잖아!"라면서 버럭 하더니 과거 '룸메이트'란 예능에서 '동거'하며 친분을 쌓은 사이임을 설명했다. 이어 허영지는 "쭈니 오빠가 뭔가 한다고 하면 묻지도, 따지지도 않고 그냥 나선다"라고 훈훈한 우정을 과시했고, 장혁 역시 "나도 쭈니 형을 30년째 따라다니는 중"이라고 공감해 웃음을 더했다.
밝은 에너지가 만연한 가운데, 세 사람은 "제 면허증이 장롱에서 울고 있다. 더 이상 울지 않게 도와 달라"는 '콜'을 받고 신청자를 찾아갔다. 신청자는 '9년 차' 장롱 면허 소지자임을 밝혔고, 장혁은 주차 연습부터 시작하며 "천천히 엑셀을 밟아보라"고 눈높이 강습을 해줬다. 반면 '호랑이 교관' 모드로 돌변한 박준형은 도로 주행 중인 신청자에게 "직진도 못하면 죽어야지!"라고 호통을 쳐 모두를 폭소케 했다. 세 사람의 적극적인 지도에 자신감을 얻은 신청자는 순조롭게 운전 연습을 마친 뒤 이들과 하이파이브를 하면서 고마움을 전했다.
첫 '콜'을 무사히 마친 허영지는 다음 장소로 이동하던 중 "사실 저도 데뷔 전인 스무 살에 운전면허를 땄는데 혼자 언니 차를 끌고 나갔다가 사이드미러를 날려 먹었다"고 고백했다. 언니 차를 범퍼카로 만들었던 허영지의 흑역사에 '박장 브로'는 빵 터졌고, 그러던 중 "창업을 앞두고 신메뉴를 개발 중인데 객관적인 평가를 부탁드린다"는 '콜'이 접수됐다. 신청자가 보낸 장소에 도착한 이들은 베이커리 스튜디오에서 신메뉴 개발에 돌입했다. 각자 개성이 담긴 빵을 만든 결과, 신청자들은 박준형표 '콩피 빵'에 가장 높은 점수를 주며 "신메뉴로 개발해 출시하고 싶다"고 해 박준형을 뿌듯하게 했다.
마지막으로 이들은 "공채 시험을 준비하는데 연습을 도와 달라"는 신청자를 만나러 갔다. 도착한 곳은 성우 녹음 스튜디오였고, 신청자는 "4년 째 성우 공채에 도전 중이다. 세 분이 노래도 연기도 잘 하시니 제대로 된 발성을 가르쳐주시면 감사하겠다"고 부탁했다. 직후, 신청자는 애니메이션 '터닝 메카드'의 대본을 전달했다. 더빙에 들어간 이들은 서로의 목소리를 평가했고, 박준형은 신청자에게 "지금 목에 힘을 많이 주고 있는데, 배에다 힘을 주면서 소리를 내야 한다"고 직언했다. 허영지는 "기존 성우의 스타일을 따라 하기보다는 본인만의 색깔을 찾았으면 좋겠다"고 조언했다. 장혁 역시, "캐릭터에 대한 나만의 해석이 굉장히 중요하다. 맡은 캐릭터가 처한 상황과 그에 따른 감정을 한 번 느껴보라"고 주문했다. 이에 신청자는 다시 한번 더빙을 했고, 더욱 풍부해진 연기와 발성을 보여줘 세 사람을 놀라게 했다.
더빙 작업을 마친 뒤, 장혁은 "나만의 톤과 색깔을 연구하고 만들어야 한다. 그래야 캐스팅이 될 것"이라고 진심에서 우러난 조언을 건넸다. 신청자는 "오늘 세 분이 도와주신 덕에 저의 목소리가 그림에 잘 붙는 느낌을 받았다. 세 분의 조언을 되새기며 공채 시험을 열심히 준비 하겠다"고 약속해 '박장 브로'의 응원을 받았다.