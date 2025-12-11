CEO 송은이, 돈 쓸어담는 권일용에 흐뭇 "매출 높아, 시소의 기둥"

CEO 송은이, 돈 쓸어담는 권일용에 흐뭇 "매출 높아, 시소의 기둥"

[스포츠조선 김소희 기자] 미디어랩시소 사장 송은이가 프로파일러 권일용을 회사의 기둥이라고 밝혔다.

10일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "★사기꾼 잡도리 전문가 권일용★ 보이스피싱 대처법과 최신 사기 수법 공개"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에는 프로파일러 권일용이 출연해 보이스피싱 대응 요령과 최신 사기 수법 등을 설명했다.

이날 송은이는 "국내 1호 프로파일러"라고 권일용을 소개하자, 그는 "모처럼 대표님을 모시고.."라며 너스레를 떨었다. 권일용은 송은이가 설립한 미디어랩시소에 소속 돼 있다.

송은이는 "지금 시소의 기둥이다. 매출이 얼마나 높은지 모른다"며 "본인의 역량과 대중의 사랑 덕분에 쑥쑥 성장하고 있다"고 흐뭇한 마음을 드러냈다.


김숙은 "본인은 본인 미래를 보셨냐. 이렇게 될 줄 알았냐"라고 물었고, 권일용은 "저도 이렇게 될 줄 몰랐다. 그런데 미래를 본 대표님이 계셔서 그렇다"라고 송은이를 향한 감사한 마음을 전했다.

이어 "전국적으로 강의가 많다던데?"라는 김숙의 물음에 "많이들 불러주셔서 열심히 하고 있다"라고 겸손하게 답했다.

방송 활동이 활발한 이유에 대해 권일용은 "늘 살인범이나 범죄자 얘기만 하다가, 제 인간적인 면을 좋아해주시는 것 같다. '저 사람도 다르지 않구나'라고 느끼는 것 같다"고 말했다.

김숙이 "사기 당해본 적 있냐"고 묻자, 그는 "없다. 금전 피해는 없다. 그 정도의 혜안은 있다"고 답했다. 이어 "요즘은 제가 아내에게 사기 친다. '지갑 안 갖고 왔는데?'라고 한다"며 웃음을 자아냈다. 이에 송은이는 "그래서 내가 언니 번호 알려달라고 했는데 안 알려주더라. 내가 오빠 얼마나 잘 버는지 말할까 봐 안 알려주는 것 같다"고 농담해 폭소를 더했다.

한편 송은이는 미디어랩시소, 컨텐츠랩비보를 운영 중이다. '컨텐츠랩 비보'는 2021년 매출 100억원, 당기순이익 10억원을 기록해 화제를 모은 바 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

