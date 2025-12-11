김숙, 신인 동기와 손절 “생활고로 돈 빌리더니 명품백 사들고 와”
[스포츠조선 김소희 기자] 김숙이 신인 시절 돈을 빌려간 동기의 충격적인 행동을 폭로했다.
10일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "★사기꾼 잡도리 전문가 권일용★ 보이스피싱 대처법과 최신 사기 수법 공개"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
이날 한 사연자는 20년 지기 친구가 현금 30만 원씩 빌려가며 그 돈을 피부과에 쓰는 것 같다며 고민을 털어놓았다. 이를 들은 김숙은 "호구다. 30만 원 빌려가서 리쥬란 맞는 친구는 정리하는 게 맞다"고 단호히 조언했다. 이어 "돈 빌려가서 명품 사는 친구들 진짜 많이 봤다"며 자신의 경험담을 꺼냈다.
그는 "진짜 옛날인데 (친구가) 생활비가 없어 가지고 가난한 거야. 돈이 없다더라. 근데 우리가 신인 때 일이 없으면 원래 가난하다"면서 "나한테 50만원을 빌려달라고 해서 빌려줬다. 다 같은 신인이고 힘든 상황이라 빌려준 거다"라고 떠올렸다.
그러나 이 친구는 곧바로 당시 유행하던 '루이X통 3분백'을 들고 나타났다고. 김숙은 "3분마다 보인다고 해서 '3분백'인 거다"라면서 "그 친구가 그걸 사들고 왔다"라고 이야기 했다.
그러면서 "진짜 생활비 없어서 너무 힘들다던 사람이다. 저는 '3분백'이 있지도 않았다"면서 "50만원으로 그걸 못 사니까, 중고시장에서 그걸 사고 온 것"이라고 허탈함을 드러냈다.
결국 김숙은 "더는 안 되겠더라. 거짓말로 중고 명품을 사는 걸 보고 관계를 끊어야겠다고 생각했다"며 "아직도 돈을 못 받았다"고 분노를 표했다.
한편 김숙은 1995년 KBS 12기 공채 개그우먼으로 데뷔했다.
