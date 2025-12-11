배우 정상훈, '컬투쇼' 스페셜 DJ 출연…힐링에너지 폭발시킨다
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 정상훈이 라디오 스페셜 DJ로 청취자들과 만난다.
뮤지컬 '미세스 다웃파이어'로 관객들에게 인사를 건네고 있는 정상훈이 11일 오후 2시 생방송으로 진행되는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 스페셜 DJ로 출연해 청취자들을 만난다.
정상훈의 출연은 이번이 처음이 아니다. 전년도 12월, 스페셜 DJ로 '두시탈출 컬투쇼'를 찾아 김태균과 환상의 케미스트리를 선보이며 지친 오후에 유쾌한 에너지를 불어넣은 바 있다. 뿐만 아니라 지난 10월에도 출연해 진솔한 소통으로 청쥐들에게 큰 호응을 얻은 만큼, 그가 이번 스페셜 DJ로 선보일 활약에 기대가 모인다.
한편, 정상훈은 뮤지컬 '미세스 다웃파이어'에서 유머러스한 유모 다웃파이어로 이중생활을 하는 주인공 다니엘 역을 맡아 관객들을 만나고 있다.
보기만 해도 힐링 되는 기분 좋은 에너지를 자랑하는 정상훈은 그저 아이들과 함께하는 게 좋은 철부지 아빠의 모습부터, 이혼 후 다시 가족 곁으로 다가가기 위해 유모 다웃파이어로 변장하기까지 순탄치 않은 수난 퍼레이드로 보는 이들에게 웃음과 감동을 안겼다.
정상훈이 스페셜 DJ로 출연하는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'는 11일 오후 2시에 만나볼 수 있으며, 그가 출연하는 뮤지컬 '미세스 다웃파이어'는 세종, 천안, 대구, 인천, 수원, 여수, 진주를 찾으며 관객들과 만난다.
