블랙핑크 지수, 내리막길서 넘어져 뇌진탕 직전까지…"충격받아 말도 못해"

[스포츠조선 이우주 기자] 블랙핑크 지수의 친언니 김지윤이 지수의 과거 일화를 대신 해명했다.
12일 유튜브 채널 '셀러-브리티'에서는 '블핑 지수보다 더 벌겠다는 맑눈광 언니'라는 제목의 영상이 게재, 지수의 친언니 김지윤이 출연했다.
김지윤은 지수의 친언니로 알려지기 전 이미 '군포 한효주'로 유명했다. 김지윤은 "남편의 이상형이 한효주 님이었다. 당시 한효주를 닮았다고 저를 그렇게 좋아했다. 방송에서 그 얘기를 빼놓지 않고 하더라"라고 밝혔다.
캐스팅 제의도 많이 받았다는 김지윤은 "고등학교 때 명동 거리를 다니면 한 시간인가 2시간 돌아다니는데 명함을 몇십 장 받았다. 아버지한테 가져다 드렸는데 너는 공부를 조금 더 잘하니까 공부의 길로 가는 게 좋지 않겠냐 했다. 그래서 방송 쪽도 관심 많았지만 접었다"고 밝혔다.
지수는 과거 라이브 방송에서 뇌진탕에 걸릴 뻔한 일화를 밝힌 바 있다. 이에 김지윤은 "지수가 엄청 어렸을 때 네발 롤러스케이트를 탔는데 무섭다고 내리막길에서 계속 못 내려갔다. 저한테 내려가고 싶다더라. 그래서 제가 뒤에서 밀어줬는데 넘어진 거다"라며 "어린 나이에 넘어지고 충격을 받아서 말을 못했다. 저도 멘붕이 와서 '지수가 제일 좋아하는 게 뭐지? 아이스크림. 언니가 아이스크림 사올게. 기다려' 이러면서 사왔다. 그걸 먹였더니 다시 말하더라"라고 태연하게 말했다.
그러면서 김지윤은 "그런 일화를 너무 무섭게 표현한 거다. 제가 나쁜 사람처럼 뇌진탕에 걸리기 직전까지 만들었다고 표현하니까. 저는 유명인이 아니니까 어디 가서 말할 데가 없지 않냐. 그래서 억울했다"고 해명했다.