손담비 8개월 딸, 두상교정 5주만에 '얼굴 확 달라졌다'..비포 애프터 공개
[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 두상교정을 하고 달라진 딸의 현상태를 자랑했다.
12일 유튜브 채널 '담비손'에는 '보행기 첫 탑승! 인생 8개월차 최대 고민 아빠 vs 엄마, 선택의 순간..ㅣ육아브이로그ㅣ8개월 아기 ㅣ성장일기ㅣ육아일기' 영상이 업로드 됐다.
이날 손담비는 "저희 해이가 이제 한 달 정도, 5주 정도 되어가는데 진짜 머리가 바뀌었다 여기가 들어가면서 뒤가 튀어나왔다"라며 달라진 딸의 머리에 감탄했다.
손담비 이규혁은 최근 딸의 두상 교정 치료를 시작했다.
남편 이규혁은 "아빠 닮아서 뒤가 좀 평평하고, 태어날 때 두혈종도 있어서 머리 모양이 평균보다 벗어난 상태"라며 "3개월 정도 헬멧 치료를 하기로 했다"고 설명했다.
갈수록 귀여워지는 딸에 이규혁은 "볼 빵빵한 거 봐"라며 아빠 미소를 지었다.
손담비는 "이해이 씨가 살이 많이 쪘다"라며 이모 삼촌들에게 인사를 시키기도 했다.
이어 "저는 오늘 10시부터 촬영이 있어서 빨리 정리를 하고 나가려 한다. 저희 남편도 오늘 아침부터 일이 있다 그래서 나간다. 오늘 하루도 화이팅"이라며 힘차게 아침을 시작했다.
딸 해이는 엄마의 노래에 맞춰 춤을 추며 환하게 웃어 훈훈함을 자아내기도 했다. 즐겁게 노는 딸을 본 손담비는 "저의 아침 풍경은 항상 이렇다"라며 "저희 해이 너무 신기하다. 헬멧을 씌웠지 않냐. 지금 며칠 전에 5주가 돼가지고 이거 수정을 하러 갔는데 수치가 5주만에 거의 정상수치가 됐다"라며 감격했다.
그는 "완전 정상수치가 된 건 아닌데 너무 놀랐다"라며 딸 머리의 비포 애프터를 공개했다.
손담비는 "초반에는 딸이 엄청 울었는데 적응됐다고 안울더라. 이 수치를 보고 진짜 안했으면 어쩔 뻔 했나 싶었다. 너무너무 행복했다. 튀어나오는 거 보고. 12월 달 쓰고 1월부터는 잘 때만 씌우려고 한다. 그때 결정하려고 한다. 지금의 수치가 너무 좋다. 안했으면 후회할 뻔 했다"라고 안도의 숨을 내쉬었다.
한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며, 지난해 첫딸을 품에 안았다.
손담비는 SNS를 통해 가족 일상과 육아 근황을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통하고 있다.
