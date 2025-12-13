장도연, 절친 박나래 논란 속 날벼락…촬영 중 입술 부상 "너무 부끄러워" ('쓰담쓰담')

기사입력 2025-12-13 06:21


[스포츠조선 이우주 기자] '쓰담쓰담' 장도연이 노래를 하다 입술에 피가 나는 부상을 당했다.

12일 방송된 KBS2 '10CM의 쓰담쓰담'에서는 개그우먼 장도연이 출연했다.

장도연은 과거 10CM의 인성을 폭로한 후 10CM의 앰버서더를 자처했다. 장도연은 "2010년쯤 됐을 거 같다. 그때 10CM의 아메리카노가 지나갈 때마다 나오고 소위 뜨는 가수였다. 저는 그때 '개그콘서트'에 출연해서 KBS 복도를 출근하듯이 다녔다. 유희열의 스케치북 대기실에 10CM가 써있더라. 내가 좋아하니까 친구가 '야. 싸가지 XX 없대'라더라"라며 "그 이후로도 왕성한 활동을 하시길래 음악성이 얼마나 대단하길래. 인성에 비해 진짜 오래 잘 풀리신다 생각했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

장도연은 "그때 ('살롱드립2'에서) 얘기를 드렸더니 초심이 안 좋을 때라더라. 죄송해서 권정열씨의 앰버서더가 되겠다고 했다"고 밝혔다.


토크 후 장도연은 '나에게로의 초대'를 열창하며 무대를 빛냈다. 화려한 무대를 끝낸 장도연은 "창피하다"고 입술을 가렸다. 열창을 하다 마이크에 입술이 찍혀 피가 난 것.

권정열은 "입술에서 피가 난 거냐. 목에서 피가 난 거냐"고 물었고 장도연은 "각혈이 아니고 마이크로 찍었다"고 민망해했다.

권정열이 "(관객들이) 모르실까봐. 피난 걸"이라고 짚자 장도연은 "왜 얘기해서 창피 주냐. 티 안내려고 하는데. 너무 부끄럽다"고 토로해 웃음을 안겼다.

한편, 박나래의 절친인 장도연은 박나래의 매니저 갑질, 주사 이모 등의 논란으로 함께 출연 예정이었던 MBC '나도신나'가 폐지되는 등 직격탄을 맞았다.

