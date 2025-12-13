대표팀 감독이 선수 원색 비난+인종차별까지...홍명보호 A조 최종전 상대…

남아공의 휴고 브로스 감독이 2025 아프리카 네이션스컵을 앞두고 수비수 음베케젤리 음보카지(20·시카고 파이어)를 공개 저격해 관심이 모아지고 있다. 브로스 감독은 지난 10일(이하 한국시각) 프리토리아에서 진행된 대표팀 소집 기자회견에서 음보카지가 비행기를 놓쳐 지각한 것에 대해 "전혀 프로답지 못한 행동이다. 최근 성공에 도취돼 있는 것 같다"고 직격탄을 날렸다.
음보카지는 남아공이 자랑하는 차세대 기대주다. 올 시즌 올랜도 파이어리츠에서 프로 데뷔한 그는 35경기에 출전했다. 지난 5월 처음으로 성인 대표팀에 소집돼 기량을 인정 받았다. 이를 토대로 최근 미국 메이저리그사커(MLS) 시카고와 5년 계약을 맺었다.
브로스 감독은 음보카지의 MLS 이적을 두고도 원색적인 비난을 했다. 그는 대표팀 기자회견에서 "솔직히 말하면 좋은 선택은 아니라고 본다. 그가 거기서 뭘 할 수 있겠나"라며 "시카고는 상위권 팀도 아니다. 내 정보가 맞다면 그는 시카고 2군팀에서 뛰는 것으로 알고 있다. 그렇다면 더 심각한 상황이다. 사실인지 모르겠지만, 만나면 물어볼 참"이라고 말했다. 또 "그의 여자 에이전트는 축구를 안다고 생각하지만, 다른 에이전트와 마찬가지로 그저 돈을 얼마나 벌 수 있느냐에 관심이 있을 뿐"이라며 "그 여자가 좀 더 똑똑했다면, 음보카지가 네이션스컵과 월드컵을 마친 뒤 좀 더 나은 팀으로 갈 수 있었다는 걸 알았을 것"이라고 강조했다.
◇사진출처=시카고 파이어 SNS
브로스 감독의 원색 비난에 시카고가 들고 일어났다. 시카고 관계자는 미국 스포츠매체 ESPN을 통해 '브로스 감독이 선수들에게 시간을 엄수하고 높은 수준에서 플레이할 것을 요구하는 건 옳지만, 이적에 대한 사실 관계는 잘못 알고 있다'고 지적했다. 그는 '음보카지가 2군에서 뛸 것이라는 브로스 감독의 말은 완전히 거짓'이라며 '음보카지는 중요한 1군 선수다. MLS에서 300만달러 이적료를 받을 수 있는 선수는 현실적으로 6명 정도 밖에 없다'고 강조했다.
ESPN은 브로스 감독의 성향이 이번 논란을 야기했다고 분석했다. 매체는 '브로스 감독의 직설적인 스타일은 대부분 좋은 결과를 가져왔다. 남아공이 2021 네이션스컵 예선에서 탈락한 뒤 대표팀 감독을 맡은 그는 선수와 코치, 심지어 남아공축구협회 고위 관계자들까지 공개적으로 비판하기 시작했다. 하지만 남아공에선 그의 발언이 팀을 다시 뭉치게 하기 위한 불가피한 조치였음을 인정하고 있다. 론웬 윌리엄스, 테보호 모코에나 등 베테랑 선수들은 대표팀의 경쟁적인 문화흘 칭찬하고 있다'고 전했다. 이어 '하지만 음보카지와 그의 에이전트에 대한 발언은 생각과 존중이 담기지 않은 채 내뱉은 말이 얼마나 부정적인 결과를 초래할 수 있는 지를 보여주는 사례'라고 덧붙였다. 브로스 감독은 음보카지에 대해 발언하면서 "그는 흑인이지만, 내 방에서 나갈 때는 백인처럼 행동할 것"이라는 인종차별적 발언까지 한 것으로 알려졌다. 이에 대해 남아공 연립정부 내 소수당인 통합민주운동(UDM)은 브로스 감독을 남아공 인권위원회에 고발한 상태다.
AP연합뉴스
벨기에 출신인 브로스 감독은 침체기에 빠졌던 남아공을 북중미월드컵 본선에 올려 놓으며 지도력을 인정 받았다. 그러나 평소 거친 언행 뿐만 아니라 음보카지 이적을 둘러싼 비난은 도를 넘었다는 분석. 무엇보다 남아공 사회가 가장 민감해 하는 인종차별적 발언을 한 것은 선을 넘어도 한참 넘었다는 지적이다. 다가올 북중미월드컵까지 그의 자리가 제대로 유지될 지 관심이 쏠린다.