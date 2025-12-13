'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤다. 고희진 감독 "카드 하나 더 잡았다"

기사입력 2025-12-13 01:39


'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤…
정관장 고희진 감독이 선수들에게 작전지시를 하고 있다. 사진제공=KOVO

'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤…
정관장 정호영. 사진제공=KOVO

[광주=스포츠조선 권인하 기자]4연패에서 벗어나며 탈꼴찌의 희망이 생겼다.

정관장이 연패팀의 외나무다리 승부에서 이겼다. 정관장은 12일 광주 페퍼스타디움에서 열린 열린 진에어 2025~2026 V-리그 페퍼저축은행과의 원정경기서 세트스코어 3대1(16-25, 25-23, 25-21, 25-22)의 역전승을 거뒀다.

4연패에서 벗어난 정관장은 5승9패가 되며 승점 14점으로 6위 IBK기업은행(5승8패, 승점 16점)을 2점차, 6연패에 빠진 5위 페퍼저축은행(6승8패, 승점 17점)도 3점차로 따라붙었다.

4연패에서 벗어난 고희진 감독은 밝은 표정으로 인터뷰실에 들어왔다.

고 감독은 "진짜 어려운 경기가 될 수 있었는데 선수들이 준비한대로 열심히 싸워줬다. 원정팬분들이 많이 오셔서 힘이 더 났던 것 같다. 선수들과 팬들에게 감사드린다"라고 4연패 탈출의 소감을 말했다.


'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤…
정관장 선수들. 사진제공=KOVO

'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤…
정관장 자네테. 사진제공=KOVO
이날 미들블로커 정호영이 팀내 두번째로 많은 16득점을 해주면서 공격의 활로를 뚫었다. 4세트 마지막 득점도 그의 것이었다.

고 감독은 "매치업상 호영이가 때려줬어야 했다. 초반에 끌고 내려와 때려서 조금만 더 빨리 때리자 했느데 어려운 순간마다 득점을 잘해줬다"며 정호영을 칭찬했다.

이제 아시아쿼터 인쿠시가 다음주 쯤이면 뛸 수 있게 돼 공격이 좀 더 활기를 띌 수 있을 듯 하다. 고 감독은 그럼에도 "장기 레이스이기 때문에 연습과정에서 좋았던 선수를 보고 잘 준비 시키고 주전으로 나갈 수 있는 선수를 착실히 연습시켜야 한다"고 했다. 이날 3세트부터 선발로 뛴 곽선옥이 그런 선수였다. 곽선옥은 이날 서브에이스 1개를 기록하는 등 3점을 올리면서 활약을 했다.

고 감독은 "곽선옥은 내가 1라운드 2순위로 뽑은 선수다. 배구를 잘하는 선수다. 그동안 기회가 없어 아직은 자신감이 떨어져 있지만 어제 연습에서 너무 좋아서 들어갈 수 있다고 준비하라고 했었다"며 "아니나 다를까 오늘 너무 멋진 활약을 했다. 득점을 떠나 서브나 리시브 등의 공헌도에서 최고로 활약을 하지 않았나 싶다. 감독으로서 좋은 카드를 하나 더 잡은 것으로 의미있는 경기였다"라고 말했다.
광주=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

2.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

3.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

키, '주사 이모' 침묵 속 두바이로 떠났다…'초호화 여행'에 여론 싸늘

스포츠 많이본뉴스
1.

조규성이 폭발했다! 시즌 6호 결승골 작렬.UEL 무대 감격의 첫 골

2.

류현진과 폰세의 인연이 한화에서 토론토까지. 구단 SNS에 류현진 저지 입은 폰세 게시

3.

합작 33승 그 이상의 충격파. 한화 83승 중 44승이 폰-와 등판 때. 새 외국인과 강백호가 메이저리거 공백 메울까

4.

'손흥민 딱 기다려! 내가 미국 간다'...'역대급 폭탄 발언' 살라 리버풀 떠나 MLS행 가능성 "시카고가 원해"

5.

토트넘 역사가 뒤집힌다! "'통산 1회' 손흥민보다 트로피 많이 들어 올릴 것", 새로운 7번 드디어 부활하나 "충분히 가능해"

스포츠 많이본뉴스
1.

조규성이 폭발했다! 시즌 6호 결승골 작렬.UEL 무대 감격의 첫 골

2.

류현진과 폰세의 인연이 한화에서 토론토까지. 구단 SNS에 류현진 저지 입은 폰세 게시

3.

합작 33승 그 이상의 충격파. 한화 83승 중 44승이 폰-와 등판 때. 새 외국인과 강백호가 메이저리거 공백 메울까

4.

'손흥민 딱 기다려! 내가 미국 간다'...'역대급 폭탄 발언' 살라 리버풀 떠나 MLS행 가능성 "시카고가 원해"

5.

토트넘 역사가 뒤집힌다! "'통산 1회' 손흥민보다 트로피 많이 들어 올릴 것", 새로운 7번 드디어 부활하나 "충분히 가능해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.