'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤…

정관장이 연패팀의 외나무다리 승부에서 이겼다. 정관장은 12일 광주 페퍼스타디움에서 열린 열린 진에어 2025~2026 V-리그 페퍼저축은행과의 원정경기서 세트스코어 3대1(16-25, 25-23, 25-21, 25-22)의 역전승을 거뒀다.
4연패에서 벗어난 정관장은 5승9패가 되며 승점 14점으로 6위 IBK기업은행(5승8패, 승점 16점)을 2점차, 6연패에 빠진 5위 페퍼저축은행(6승8패, 승점 17점)도 3점차로 따라붙었다.
4연패에서 벗어난 고희진 감독은 밝은 표정으로 인터뷰실에 들어왔다.
고 감독은 "진짜 어려운 경기가 될 수 있었는데 선수들이 준비한대로 열심히 싸워줬다. 원정팬분들이 많이 오셔서 힘이 더 났던 것 같다. 선수들과 팬들에게 감사드린다"라고 4연패 탈출의 소감을 말했다.
정관장 선수들. 사진제공=KOVO
정관장 자네테. 사진제공=KOVO
이날 미들블로커 정호영이 팀내 두번째로 많은 16득점을 해주면서 공격의 활로를 뚫었다. 4세트 마지막 득점도 그의 것이었다.
고 감독은 "매치업상 호영이가 때려줬어야 했다. 초반에 끌고 내려와 때려서 조금만 더 빨리 때리자 했느데 어려운 순간마다 득점을 잘해줬다"며 정호영을 칭찬했다.
이제 아시아쿼터 인쿠시가 다음주 쯤이면 뛸 수 있게 돼 공격이 좀 더 활기를 띌 수 있을 듯 하다. 고 감독은 그럼에도 "장기 레이스이기 때문에 연습과정에서 좋았던 선수를 보고 잘 준비 시키고 주전으로 나갈 수 있는 선수를 착실히 연습시켜야 한다"고 했다. 이날 3세트부터 선발로 뛴 곽선옥이 그런 선수였다. 곽선옥은 이날 서브에이스 1개를 기록하는 등 3점을 올리면서 활약을 했다.
고 감독은 "곽선옥은 내가 1라운드 2순위로 뽑은 선수다. 배구를 잘하는 선수다. 그동안 기회가 없어 아직은 자신감이 떨어져 있지만 어제 연습에서 너무 좋아서 들어갈 수 있다고 준비하라고 했었다"며 "아니나 다를까 오늘 너무 멋진 활약을 했다. 득점을 떠나 서브나 리시브 등의 공헌도에서 최고로 활약을 하지 않았나 싶다. 감독으로서 좋은 카드를 하나 더 잡은 것으로 의미있는 경기였다"라고 말했다. 광주=권인하 기자 indyk@sportschosun.com