컴백 앞둔 임영웅, 촬영 중 '컨디션 비상'..."말 시키지 말아달라"
[스포츠조선 김수현기자] 가수 임영웅이 고된 스케줄로 인한 컨디션 난조를 호소했다.
12일 유튜브 채널 '임영웅'에는 '비하인드 총집합 감성(?)웅과 추억웅과 도플갱어웅을 섞어 드셔보세웅' 영상이 업로드 됐다.
서울시 용산구 '들꽃이 될게요' MV 촬영현장, 임영웅은 뜨거운 조명 아래서 "너무 더워. 견딜수가 없네"라면서도 촤령이 시작되자 바로 집중했다.
전신샷 이후 타이트샷 촬영도 순조롭게 마무리 됐다. 임영웅은 더 잘 나오는 방향까지 체크하며 프로다운 면모를 보이면서 촬영을 이어갔다.
임영웅은 "어제 뭐 많이 먹지도 않았는데.. 잠도 많이 잤는데 지금 간이 피로한 거 같다"라며 컨디션 난조를 호소했다.
MV 촬영을 위해 밥도 조금 먹고 잠도 잘 잤는데 얼굴이 부었다는 임영웅은 "지금 몸살 기운이 안없어진다. 지금 푹 쉬는 날이 없다. 무리하면 확 올 거 같다"라 걱정했다.
스태프는 "아무것도 안하고 좀 쉬는 날도 한 번 가져보셔라"라며 안쓰러워 했다.
임영웅은 "감정 잡아야 하니까 말 시키지 말아주세요"라며 너스레를 떨기도 했다.
촬영 끝나고 맛있는 식사를 생각한다는 임영웅은 또 다른날, 추억의 장소로 향했다.
임영웅은 "추억이 새록새록하고 감회가 새롭다. 일단 곰팡이 냄새가 두 배가 됐고, 거의 그대로다. 달라진 게 없다. 부식된 것도 없고 카페트도 그대로다"라며 추억을 회상했다.
