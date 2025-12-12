컴백 앞둔 임영웅, 촬영 중 '컨디션 비상'..."말 시키지 말아달라"

기사입력 2025-12-12 18:06


컴백 앞둔 임영웅, 촬영 중 '컨디션 비상'..."말 시키지 말아달라"

[스포츠조선 김수현기자] 가수 임영웅이 고된 스케줄로 인한 컨디션 난조를 호소했다.

12일 유튜브 채널 '임영웅'에는 '비하인드 총집합 감성(?)웅과 추억웅과 도플갱어웅을 섞어 드셔보세웅' 영상이 업로드 됐다.

서울시 용산구 '들꽃이 될게요' MV 촬영현장, 임영웅은 뜨거운 조명 아래서 "너무 더워. 견딜수가 없네"라면서도 촤령이 시작되자 바로 집중했다.

전신샷 이후 타이트샷 촬영도 순조롭게 마무리 됐다. 임영웅은 더 잘 나오는 방향까지 체크하며 프로다운 면모를 보이면서 촬영을 이어갔다.


컴백 앞둔 임영웅, 촬영 중 '컨디션 비상'..."말 시키지 말아달라"
임영웅은 "어제 뭐 많이 먹지도 않았는데.. 잠도 많이 잤는데 지금 간이 피로한 거 같다"라며 컨디션 난조를 호소했다.

MV 촬영을 위해 밥도 조금 먹고 잠도 잘 잤는데 얼굴이 부었다는 임영웅은 "지금 몸살 기운이 안없어진다. 지금 푹 쉬는 날이 없다. 무리하면 확 올 거 같다"라 걱정했다.

스태프는 "아무것도 안하고 좀 쉬는 날도 한 번 가져보셔라"라며 안쓰러워 했다.

임영웅은 "감정 잡아야 하니까 말 시키지 말아주세요"라며 너스레를 떨기도 했다.


컴백 앞둔 임영웅, 촬영 중 '컨디션 비상'..."말 시키지 말아달라"

촬영 끝나고 맛있는 식사를 생각한다는 임영웅은 또 다른날, 추억의 장소로 향했다.

임영웅은 "추억이 새록새록하고 감회가 새롭다. 일단 곰팡이 냄새가 두 배가 됐고, 거의 그대로다. 달라진 게 없다. 부식된 것도 없고 카페트도 그대로다"라며 추억을 회상했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

2.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

3.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

'조혜원♥' 이장우, 결혼 3주만에 장모 말 거역 "결혼식 당일엔 약속 지켰다"

연예 많이본뉴스
1.

조세호→이이경 보낸 유재석, 새 제자에 허경환 들이나..'놀뭐'→'식스센스'까지 초대

2.

김지민, '유부남과 불륜' 친구 손절 "날 알리바이로 이용, 배신감 커"(이호선의 사이다)

3.

"술 마신 네가 무서워" 박나래, 기안84 생일파티 초대 못 받은 이유 재조명

4.

"우리집보다 넓어" 박세리, 초호화 견사 지었다..온돌→통창까지 '럭셔리'

5.

'조혜원♥' 이장우, 결혼 3주만에 장모 말 거역 "결혼식 당일엔 약속 지켰다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 딱 기다려! 내가 미국 간다'...'역대급 폭탄 발언' 살라 리버풀 떠나 MLS행 가능성 "시카고가 원해"

2.

"더 했으면 좋겠는데" '제자 기성용' 향한 박태하 감독의 마음..."선수가 심사숙고 후 결정"

3.

토트넘 역사가 뒤집힌다! "'통산 1회' 손흥민보다 트로피 많이 들어 올릴 것", 새로운 7번 드디어 부활하나 "충분히 가능해"

4.

합작 33승 그 이상의 충격파. 한화 83승 중 44승이 폰-와 등판 때. 새 외국인과 강백호가 메이저리거 공백 메울까

5.

키움 경사, 홍보팀 한충희 대리 13일 미모의 신부와 결혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.