지드래곤, 연이은 '라이브 혹평'에 심경 밝혔다 "논란 생기면 내가 놀라"
[스포츠조선 이우주 기자] 빅뱅 지드래곤이 연이은 라이브 논란에 대해 직접 입을 열었다.
지드래곤은 지난 12일 서울 고척스카이돔에서 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch] - 서울' 공연을 펼쳤다.
이날 지드래곤은 연이은 라이브 논란에 대한 심경을 직접 밝혔다. 지드래곤은 "혹시 오늘 논란의 소지가 좀 있었냐. (있었다면) 유감"이라며 "있더라도 양해 부탁 드린다"고 밝혔다.
지드래곤은 "한다고 하는 건데 그냥 열심히 할 뿐. ?嶽 마라"라며 "이게 19년하고 논란이 지금 생기면 제가 놀란다"고 너스레를 떨었다.
이에 한 팬이 "완벽하다"고 외치자 지드래곤은 "완벽하진 않다. 저도 아쉬움이 남는 무대가 많다"고 답했다.
그러면서 지드래곤은 "오늘도 뭐 완벽하다는 게 아니라 그냥 하루하루 열심히 하는 건데 그날 컨디션에 따라 좀 다르지만 오늘 적당했다. 좋아요는 누를 수 있다"고 이날의 무대를 스스로 평가했다.
지드래곤은 최근 여러 차례 라이브로 혹평을 받았다. 지난 3월 고양 콘서트 당시 지드래곤은 공연을 무려 74분이나 지각하고, 불안한 라이브를 펼쳐 비판을 받았다.
이에 지드래곤은 "비, 우박, 눈이 다 와서 모두가 엄청 떨었다. 무대나 여러가지 기술적인 걸 많이 신경 썼는데 추우면 기계도 얼더라"라고 해명한 바 있다.
하지만 지드래곤은 지난달 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 '2025 마마 어워즈 시상식'에서도 고음을 내지 못해 공연 도중 라이브를 멈추거나 음을 낮추는 등 불안정한 무대를 펼쳤다. 이에 팬들의 걱정이 쏟아진 가운데, 지드래곤은 자신의 무대 영상에 엄지를 거꾸로 내린 '붐따' 이모지를 댓글로 남겨 셀프 디스했다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.