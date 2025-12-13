‘김지민♥’ 김준호, '아이 100명 낳은 母' 전설의 사원서 “예쁜 아…

‘김지민♥’ 김준호, '아이 100명 낳은 母' 전설의 사원서 “예쁜 아이 주소서” 간절한 소원

최종수정 2025-12-13 16:21

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김준호가 임'신(神)'의 정기를 받는다.

13일(오늘) 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 29회에서는 베트남 닌빈으로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 수려한 자연 경관을 간직한 '짱안'에서 전통 배 투어에 나서는 현장이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 '백옥의 계곡'으로 알려진 '사오케 강'을 따라 '짱안' 구석구석을 둘러볼 수 있는 전통 배 투어에 돌입한다. 시작부터 신비로운 절경이 펼쳐지자 홍인규는 "영화 촬영을 해도 될 정도로 경치가 좋다"며 감탄한다. 이에 장동민은 "여기가 영화 '킹콩' 촬영 했던 곳이야"라고 설명하는데, 실제로 '짱안'은 영화 '콩: 스컬 아일랜드'를 촬영했던 곳으로 유명하다.

'독박즈'는 연신 "우와~"를 외치며 아름다운 풍광에 빠져들고, 첫 번째 인기 스폿인 '수상 동굴'을 마주한다. 낮은 동굴을 통과해 배가 빠져나오자, 이들은 '짱안'의 숨은 보석인 '까오썬 사원'을 보고 또 다시 경탄한다. 그러던 중 장동민은 "이 사원에 우리나라 단군 신화 같은 전설이 있는데, 이곳에 살던 어떤 부부가 아기를 100명을 낳았다고 한다. 그 자식들 중 한 명이 이 사원을 지어준 것"이라고 알려준다. 그러자 '새신랑' 김준호는 "와! 진정한 임'신(神)'이네! 나도 이곳에서 정기를 받아야겠다"며 양팔을 크게 벌린다. 뒤이어 그는 "건강하고 잘생기고 예쁜 아이를 주소서!"라고 간절히 기도하고, 장동민도 "사랑하는 아내와 우리 아이들과 행복하고 건강하게 살고 싶다"며 두 손을 모은다. 소원 빌기가 끝나자, 장동민은 "여행은 나처럼 배운 사람이랑 다녀야 해. 저쪽 배에 탄 멤버들은 이런 전설을 모르니까 기도도 못 해~"라면서 김준호에게 생색을 낸다. 김준호는 "맞다! 못 배운 것들(?)이랑 다니면 안 돼"라며 장동민을 치켜세우는 한편, 다른 배에 탄 김대희, 홍인규를 안쓰럽게 쳐다봐 폭소를 안긴다.



