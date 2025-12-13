‘김지민♥’ 김준호, '아이 100명 낳은 母' 전설의 사원서 “예쁜 아…

|
[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김준호가 임'신(神)'의 정기를 받는다.
'독박즈'는 연신 "우와~"를 외치며 아름다운 풍광에 빠져들고, 첫 번째 인기 스폿인 '수상 동굴'을 마주한다. 낮은 동굴을 통과해 배가 빠져나오자, 이들은 '짱안'의 숨은 보석인 '까오썬 사원'을 보고 또 다시 경탄한다. 그러던 중 장동민은 "이 사원에 우리나라 단군 신화 같은 전설이 있는데, 이곳에 살던 어떤 부부가 아기를 100명을 낳았다고 한다. 그 자식들 중 한 명이 이 사원을 지어준 것"이라고 알려준다. 그러자 '새신랑' 김준호는 "와! 진정한 임'신(神)'이네! 나도 이곳에서 정기를 받아야겠다"며 양팔을 크게 벌린다. 뒤이어 그는 "건강하고 잘생기고 예쁜 아이를 주소서!"라고 간절히 기도하고, 장동민도 "사랑하는 아내와 우리 아이들과 행복하고 건강하게 살고 싶다"며 두 손을 모은다. 소원 빌기가 끝나자, 장동민은 "여행은 나처럼 배운 사람이랑 다녀야 해. 저쪽 배에 탄 멤버들은 이런 전설을 모르니까 기도도 못 해~"라면서 김준호에게 생색을 낸다. 김준호는 "맞다! 못 배운 것들(?)이랑 다니면 안 돼"라며 장동민을 치켜세우는 한편, 다른 배에 탄 김대희, 홍인규를 안쓰럽게 쳐다봐 폭소를 안긴다.